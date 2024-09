L'oroscopo del 20 settembre predice un venerdì all'insegna della Luna in Toro, primo in classifica. A garantire tanta fortuna al segno di Terra, ovviamente la presenza dell'astro lunare nel proprio settore astrologico. La giornata numero cinque della corrente settimana non mancherà di regalare piacevoli sorprese in amore al Sagittario e a pochi altri simboli zodiacali. Leone e Acquario, invece, potrebbero vivere un periodo scarsamente positivo.

Previsioni zodiacali del 20 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Venerdì non male, in ogni settore.

In ambito sentimentale, non lasciatevi scappare eventualmente una buona occasione che presto avrete tra le mani. Sapete che c'è la possibilità di vivere un amore vero insieme al partner, il che vi farà tornare a godere dei piaceri del presente e del futuro in coppia. Single, qualcuno potrebbe farvi capitolare con uno scambio di chiacchiere interessanti e voi, non desidererete altro che abbracciare un dolce sentimento. Concretizzare qualche sogno fatto - o almeno sperato - nei giorni appena trascorsi non farà che bene. Sarete disponibili nel programmare incontri che potrebbero portare belle novità. Nel lavoro, un progetto stimolante potrebbe restituire la voglia di fare e la vitalità che sembrava smarrita.

Toro: 'top del giorno'. La Luna in procinto di entrare nel vostro segno sarà una potente alleata, certamente ben disposta a favorire gli amori appena nati come pure quelli di lunga durata. Le relazioni stabili, intanto, potranno riscontrare con piacere profonde soddisfazioni, sia emotive che sensoriali, accanto alla persona amata.

Se siete single, la vostra bellezza interiore ed esteriore farà un salto di qualità, forse perché avete ripreso a prendervi cura di voi stessi e ora vi piace ciò che vedete allo specchio. Con un tocco di originalità nel look e una rinnovata libertà nelle scelte, vi sentirete pronti per accogliere l'amore. Questo è anche un momento favorevole per buttarvi in ​​nuove avventure professionali, soprattutto se richiedessero un pizzico di fortuna.

La Luna, con il suo influsso benevolo, sarà lì a guidarvi.

Gemelli: ★★★★★. Questa è la giornata ideale per concentrarsi sul recupero dell'intimità. Solo in questo modo potrete ritrovare una piacevole armonia di coppia e, travolti dalla passione, farete rifiorire l'amore tra voi. Preparatevi a trascorrere una serata davvero speciale! Se siete single, è il momento perfetto per aprire il cuore all'amore e magari farvi amare come si deve. Venere sarà dalla vostra parte, rendendovi più audaci e sensuali, con numerose occasioni per ampliare gli orizzonti sentimentali. Sarete carichi di ottimismo e determinazione, qualità che vi permetterà di affrontare qualsiasi ambizione e migliorare anche la situazione professionale.

Cancro: ★★★★. Si prospetta un periodo felice per la vita di coppia, caratterizzato da soddisfazioni e un'armonia perfetta che vi farà sentire al settimo cielo. Così la serata sarà all'insegna del piacere e della complicità con la persona amata. Se siete single, questo è un momento favorevole per l'amore, sia per i più giovani che per i meno giovani. La Luna, madrina ideale delle emozioni, accenderà in voi sentimenti e passioni profonde, spingendovi a osare e a fare il passo decisivo verso il cuore di chi desiderate da tempo. Sul fronte lavorativo, riuscirete a completare i vostri compiti con puntualità, senza lasciare nulla in sospeso. Questo atteggiamento si rivelerà un grande vantaggio in questo momento.

Leone: ★★★. State attraversando un periodo di emozioni contrastanti nella relazione, e le certezze sembrano vacillare. Tuttavia, se razionalizzerete, vi renderete conto che molti dei motivi dell'insoddisfazione non sono così solidi come sembrano. Questo, però, potrebbe anche far perdere la pazienza, rovinando la giornata. Se siete single, le opportunità non mancheranno intorno a voi: spesso la paura di mettersi in ​​gioco vi frena. È arrivato il momento di prendere decisioni concrete nella vita privata: le parole non bastano più, servono azioni reali per migliorare il futuro. Sul fronte lavorativo, potreste scontrarvi con colleghi che hanno opinioni diametralmente opposte su come portare avanti le cose.

Preparatevi a ricevere critiche pungenti che solo attraverso un compromesso riuscirete a trovare soluzioni che vadano bene per tutti.

Vergine: ★★★★★. L'atmosfera amorosa di questo prossimo venerdì sarà particolarmente vibrante, con buone notizie anche per chi sta attraversando un momento difficile. Il partner saprà farvi ritrovare quella sintonia che sembrava perduta. Il desiderio di affetto e condivisione troverà piena realizzazione nella relazione, permettendovi di ascoltare con attenzione e di esprimere il vostro amore in modo convincente. Se siete single, questa sarà una giornata perfetta, culminante in una serata ancora più entusiasmante: le stelle saranno dalla vostra parte, e nulla potrà fermarvi.

Sul fronte lavorativo, userete al meglio l'intelligenza, che vi permetterà di comprendere le situazioni in tutta la loro complessità, evitando giudizi affrettati o troppo severi nei confronti dei colleghi.

Oroscopo e stelle del 20 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà perfetta per riflettere, rilassarsi. Le stelle suggeriscono di non sottovalutare l’importanza di un po’ di tempo per voi stessi, utile per riscoprire il piacere della calma e della pace interiore. Sul fronte sentimentale, chi vive una relazione potrà beneficiare di una visione più leggera e gioiosa del rapporto. Vi sentirete inclini a lasciarvi andare, evitando discussioni inutili e preferendo, invece, momenti di condivisione spensierata.

Cercate di vedere il lato positivo delle cose, senza soffermarvi sui dettagli che, in realtà, non contano. Per chi è ancora in cerca dell'anima gemella, queste giornate saranno perfette per allargare il proprio cerchio sociale. Organizzate incontri, uscite con gli amici, e chissà che non facciate una conoscenza. In ambito professionale, vi sentirete particolarmente motivati e sicuri di voi stessi.

Scorpione: ★★★★. Giornata un po' altalenante, ma comunque gestibile. Gli alti e bassi saranno presenti, ma nulla che non possiate affrontare con la vostra solita determinazione. Le previsioni parlano di un giorno in cui mantenere la calma sarà fondamentale, soprattutto per evitare che le piccole difficoltà si trasformino in problemi più grandi.

In amore, il desiderio di migliorare le relazioni sarà forte, ma potrebbe creare una certa tensione. Tutti vorrebbero il meglio dai rapporti affettivi, ma la perfezione non esiste, e cercarla a tutti i costi potrebbe solo portare a una situazione di stress. Per chi è libero da impegni sentimentali, la giornata sarà perfetta per coltivare legami o per ravvivare vecchie conoscenze. Sfruttate al meglio l’energia del momento, senza esagerare con atteggiamenti troppo rigidi o distanti. In campo lavorativo, la concorrenza si farà sentire, ma sarà proprio grazie a questa competizione che troverete il giusto slancio per risolvere questioni lasciate in sospeso.

Sagittario: ★★★★★. Mercoledì regalerà un'energia positiva e contagiosa.

La fine della settimana si prospetta eccellente sotto molti aspetti, e avrete il vento in poppa per realizzare ciò che desiderate. In amore, se siete legati a qualcuno, vi sentirete particolarmente creativi e ispirati: non abbiate paura di lasciarvi guidare dalla fantasia, che renderà il legame ancora più intenso. È il momento di lasciarsi andare a qualche follia romantica, senza timore di esagerare. Per chi è ancora in cerca di una storia importante, ci sarà un’opportunità per mettersi in gioco, anche se il rischio sarà quello di indulgere troppo in atteggiamenti egocentrici. Fate attenzione a non trasformare l'incontro in una sfida personale, ma cercate di costruire qualcosa basato sulla reciproca attrazione.

In ambito lavorativo, il denaro sarà un tema dominante: amministrerete con cura le risorse a disposizione, riuscendo a ottimizzare i profitti.

Capricorno: ★★★★★. Una giornata ricca di possibilità per voi nativi. Gli astri vi sosterranno, specialmente in ambito sentimentale, dove le relazioni troveranno una solida base di stabilità e intesa. Chi è in una storia d’amore consolidata potrà vivere momenti di grande complicità con il partner, con occasioni di scoprire nuovi aspetti del rapporto e della propria personalità. Lasciate spazio al dialogo e alla condivisione, e tutto procederà per il meglio. Per chi non ha legami fissi, questo mercoledì sarà caratterizzato da un'esplosione di vitalità e passione.

Ci sarà spazio per avventure intriganti: accenderanno la fantasia, ma ricordatevi di non agire impulsivamente. Una buona dose di pragmatismo vi aiuterà a distinguere tra chi merita davvero e chi è solo di passaggio. Sul fronte professionale, la creatività sarà la vostra arma vincente: sfruttate l’intuito e l’originalità per portare avanti idee nuove.

Acquario: ★★. Non sarà una giornata facile, ma non tutto è perduto. La sfida più grande sarà mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dall’incertezza. Le stelle parlano di indecisione in amore, con situazioni complicate che richiedono pazienza e comprensione. Se vi sentite in difficoltà nel rapporto di coppia, cercate di non prendere decisioni affrettate. La situazione si stabilizzerà presto, ma è fondamentale evitare scatti d’ira o reazioni impulsive. I cuori solitari dovranno fare attenzione a non mostrarsi troppo intransigenti con chi incontrano. La rigidità può essere un ostacolo alla costruzione di nuove relazioni, e rischia di allontanare chi sarebbe interessato a conoscervi meglio. In ambito lavorativo, i riconoscimenti tanto attesi non arriveranno subito, ma questo non significa che non siano in arrivo.

Pesci: ★★★★. Il 20 settembre sarà una giornata positiva e ben organizzata. Gli influssi astrali favoriranno il lato sentimentale, con un buon supporto da parte delle stelle. Se siete legati a qualcuno, avrete l’occasione di esprimere al meglio i vostri sentimenti, sia con le parole che con i gesti. Dimostrate galanteria e affetto, e vedrete come il rapporto ne trarrà beneficio. Sarà un periodo perfetto per rafforzare i legami esistenti e farli crescere in maniera armoniosa. Per chi è libero da legami, ci sarà un’opportunità per fare nuovi incontri e vivere momenti di grande fascino. L’unica sfida sarà quella di mantenere un atteggiamento rilassato e aperto, evitando di forzare troppo le cose. Nel lavoro, la giornata sarà favorevole per prendere decisioni importanti. Avrete la chiarezza mentale necessaria.