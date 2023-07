L'oroscopo del 24 luglio, relativo alla prima sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. Il Cancro dovrebbe eliminare un po' di stress, mentre la Vergine sarà particolarmente concreta.

Scopriamo le previsioni astrali dei primi sei segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 24 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: siate concentrati sulle vostre abilità e non pensate troppo al passato, è importante dimostrare oggi ciò che sapete fare. Cercate di passare il vostro tempo a lavoro, è fondamentale anche che rilassiate mente e corpo, magari con qualche passeggiata mattutina in riva al mare.

È importante che vi fidiate maggiormente del prossimo: soprattutto se si tratta di amici che vi vogliono bene, ascoltate anche il loro punto di vista.

Toro: nella giornata di oggi vi sentirete pronti a fare tutto ciò che vi passa per la testa, senza limitazioni o proibizioni di sorta. Avrete anche parecchia energia da immettere nella vostra relazione sentimentale, o in qualche nuova conoscenza, e nell'ambito professionale. Ci potrebbe essere anche qualche imprevisto, nel caso cercate di risolverlo al meglio e non fatevi prendere troppo dal pessimismo, non vi porterebbe da nessuna parte.

Gemelli: potreste avere voglia di effettuare un radicale cambiamento nella vostra vita privata e professionale, soprattutto l'intenzione potrebbe essere quella di allontanarvi da un determinato ambiente.

Se avete bisogno di riflettere su alcune vostre questioni personali prendetevi pure tutto il tempo necessario. Magari alternate i momenti di solitudine con qualche svago, non vi farà certo male e vi aiuterà a liberare la mente.

Oroscopo del giorno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: provate a fare la cosa giusta, per voi e per le persone a voi particolarmente care.

Cercate di eliminare un po' di stress, che ultimamente sta prendendo troppo il sopravvento. Un po' di riposo, soprattutto la sera, non vi farebbe affatto male e vi consentirebbe di ricaricare per bene le pile. Su alcune cose, soprattutto quelle che non ritenete fondamentali e prioritarie, abbiate la forza di tirare il freno a mano senza porvi troppi problemi.

Leone: oggi potreste andare avanti con il vostro istinto e lasciar stare un pochino la ragionevolezza. Per questo motivo potrebbero verificarsi delle situazioni inaspettate che rappresenteranno delle vere e proprie sorprese. Addirittura potrebbe esserci una buona notizia che aspettavate da tanto tempo e che forse avevate dato ormai per persa.

Vergine: sarete molto concreti e determinati nel raggiungimento di alcuni risultati che vi siete prefissati. Non rimanete però ancorati al vostro ambiente familiare e cercate di evadere un pochino dalla routine quotidiana. Non tralasciate il rapporto con i vostri cari ma almeno nella giornata di oggi pensate maggiormente a voi stessi e alle vostre priorità, questo farà salire anche la fiducia e la stima in voi stessi.