L'oroscopo del 24 luglio, relativo alla seconda sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. Il Capricorno potrebbe avere bisogno di supporto, mentre l'Acquario potrebbe incontrare alcuni ostacoli.

Scopriamo le previsioni astrali della seconda parte dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 24 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: potreste fare nuove conoscenze che vi daranno sicuramente un punto di vista diverso rispetto all'attuale. Prendete in considerazione qualsiasi spunto vi possa occorrere ma poi ovviamente decidete con la vostra testa e con le vostre idee.

Alcune problematiche potrebbero essere superate e avrete la mente più sgombra per pensare al vostro futuro.

Scorpione: non fidatevi di tutti quelli che passano dalle vostre parti, siate pronti a dare credito solo a quelle persone che lo meritano e che si dimostrano realmente vicine a voi. Potreste aver bisogno di qualche consiglio utile e non dovete sbagliare nel caso prendiate in considerazione l'idea di seguirlo. Affrontate comunque qualsiasi cosa con la necessaria attenzione e riflettete bene prima di agire.

Sagittario: oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui desiderate essere messi al centro delle attenzioni. Non tutte le situazioni saranno però uguali e avere troppa visibilità a volte non sarà assolutamente un bene.

Cercate di capire quali sono le vostre priorità e i vostri reali interessi sulle cose. Dimostrate a tutti di essere capaci e di meritarvi la stima che gran parte delle persone hanno nei vostri confronti.

Oroscopo del giorno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: potreste avere bisogno del supporto di alcune persone a voi particolarmente vicine, scegliete bene di chi fidarvi.

Attenzione anche al vostro benessere fisico, concedetevi qualche ora di allenamento e non pensate solamente all'aspetto professionale. Ricordate inoltre di andare più a fondo sulle cose e di non fermarvi alla superficie e solamente alle apparenze.

Acquario: la giornata potrebbe riservarvi alcuni ostacoli da superare, non tutti saranno così agevoli e dovrete impegnarvi a fondo per andare oltre.

Mantenete una calma di fondo e cercate di affrontare qualsiasi cosa in maniera equilibrata, vedrete che alla fine molte persone si accosteranno a voi e vi aiuteranno nella risoluzione di alcune problematiche. Come sempre l'unione fa la forza.

Pesci: riuscirete ad adattarvi a situazioni che potrebbero apparire alquanto scomode, mostrate tutte le vostre abilità e non abbiate paura di nulla. Nel caso si presentassero alcune opportunità concrete non abbiate fretta di decidere ma valutatele attentamente. State alla larga dalle polemiche, non portano mai a qualcosa di buono.