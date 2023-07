L'oroscopo dell'amore della giornata di lunedì 24 luglio 2023 vede in prima posizione il Cancro, pronto a vivere la completa tranquillità in famiglia, così come il Sagittario. L'intesa per il Leone, invece, crescerà a dismisura.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore di lunedì: Leone entusiasta

1° Cancro: questa giornata prevede moltissima serenità in famiglia, fiducia reciproca negli affetti e una bella dose di passionalità con il partner che in questo momento potrebbe anche darvi una notizia molto più speciale, tenera e responsabile.

2° Leone: affrontare la giornata con entusiasmo potrebbe essere una delle cose più belle che possiate mai fare, e in amore le questioni irrisolte potrebbero essere accantonate in favore di una intesa davvero eccezionale, soprattutto sul piano passionale.

3° Sagittario: avrete una bella atmosfera di tranquillità con le amicizie che potrebbe tradursi in qualche situazione che vi vedrà fuori porta con gli affetti, mentre in amore ci sarà un bel romanticismo che potrebbe darvi modo di approfondire la vostra relazione.

4° Vergine: finalmente arriverà la giornata in cui ci saranno delle situazioni positive in amore, forse una notizia che attendevate da tempo e che potrebbe consolidare la vostra relazione in modo molto più consapevole e maturo.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche delle amicizie in più.

Miglioramenti per Bilancia

5° Bilancia: affidarvi alle amicizie senza pensare all'ambito amoroso potrebbe dare dei risvolti abbastanza inaspettati. I miglioramenti si riscontreranno principalmente nel dialogo che poi sarà anche lo strumento più utile per riappacificarsi.

6° Ariete: ora fare amicizia sarà molto più semplice e a tratti anche piuttosto divertente. In amore ci potrebbero essere alcuni momenti di incertezza intervallati da qualche momento di profonda tenerezza. Secondo l'oroscopo gli attimi di relax con la famiglia saranno molto più numerosi.

7° Toro: sicuramente non mancherà la stabilità nella vita di coppia, ma potrebbero esserci delle piccole situazioni che potrebbero essere di impiccio.

Le amicizie saranno sempre e comunque il punto focale da cui partire per poter sentirvi bene.

8° Pesci: preferirete dedicarvi moltissimo a voi stessi, alla cura del vostro corpo e agli obiettivi personali, invece di dedicarvi completamente all'amore. In famiglia però ci sarà sicuramente un atteggiamento di condivisione molto più solidale rispetto a prima.

Malinteso per Capricorno

9° Capricorno: qualche piccolo malinteso potrebbe risolversi prima di quando vi aspettate, soprattutto se riguarda l'ambito familiare. In amore le cose potrebbero prendere invece una piega molto più difficile, per cui sarebbe meglio riflettere prima di parlare.

10° Gemelli: fare qualche proposta che poi non potrete mantenere alla persona amata sarà molto negativo per la vostra relazione, specialmente se recentemente avete avuto a che fare con qualche turbolenza interna.

Le amicizie potrebbero essere un po' distanti.

11° Acquario: purtroppo le perplessità in amore affioreranno a causa di alcuni atteggiamenti che molto probabilmente vi faranno desistere da alcuni passi in avanti che avete intenzione di fare con la persona amata. Datevi del tempo per riflettere, sarà molto utile.

12° Scorpione: stare da soli vi aiuterà a smaltire lo stress e pensare alla famiglia e alle responsabilità in questo momento potrebbe essere controproducente per voi. La serata invece potrebbe andare molto meglio di quel che vi aspettate.