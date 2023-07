L'oroscopo del 25 luglio, relativo alla prima sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. Il Leone si prenderà cura del proprio corpo e della mente, mentre i Gemelli potrebbero avvalersi del gioco di squadra.

Scopriamo le previsioni astrali dei primi sei segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 25 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: non fatevi allettare troppo dalla vostra immaginazione e cercate di puntare maggiormente sui fatti concreti. Potreste dare una sensazione di freddezza a chi vi sta vicino, tanto da essere fraintesi in alcuni vostri comportamenti.

Sacrificatevi per il vostro benessere fisico, anche se a volte dovrete sforzarvi per portare a termine qualche esercitazione. Siate coerenti con i vostri pensieri rispetto ad alcune decisioni che potreste prendere.

Toro: dovrete essere in grado di resistere ad alcune situazioni che potrebbero mutare la vostra routine quotidiana, cercate di adattarvi nel minor tempo possibile. Agite sempre tenendo presenti le vostre emozioni e non perdete mai di vista l'obiettivo finale. Alcune persone potrebbero decidere di mettervi al centro delle attenzioni, prendetelo come un segno di fiducia e stima nei vostri confronti. Non rinunciate al vostro tempo libero per niente al mondo.

Gemelli: coinvolgete altri colleghi in un progetto che ritenete importante per la vostra carriera lavorativa, l'unione fa la forza e solo con l'aiuto di tante persone valide potrete riuscire nel vostro intento.

Potreste essere un po' nervosi e non andare a genio ad alcune persone che non vi apprezzano pienamente, cercate di mantenere il più possibile la calma. Non fatevi sfuggire alcune opportunità che potrebbero capitare nel vostro cammino.

Oroscopo del giorno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: non tergiversate su alcune questioni che ritenete particolarmente importanti, parlatene concretamente con chi di dovere e cercate di uscire vincenti dalla discussione.

Cercate di non essere troppo disponibili con tutti, a volte alcune persone potrebbero farlo esclusivamente per un tornaconto personale e poi non cercarvi più. Ponetevi dei limiti e non accettate tutto ciò che vi verrà proposto, dimostrate di avere carattere.

Leone: potrebbe essere la giornata giusta per trascorrere un po' di tempo con un amico che non vedevate da parecchio tempo, sfruttate al meglio questa rimpatriata.

Concedetevi una sana e salutare passeggiata, vi farà bene per quanto riguarda il corpo e l'aspetto mentale. Avrete anche un po' di tempo da dedicare alla vostra famiglia, fatelo nel migliore dei modi e dimostrate tutto il vostro amore alle persone che vi stanno sempre particolarmente vicino.

Vergine: non correte troppo, alcune situazioni per essere risolte hanno bisogno dei loro tempi. Cercate il conforto e il parere di una persona che potrebbe aiutarvi a prendere una decisione, non prendetelo come un segno di debolezza ma di maturità. Allo stesso modo date voi una mano a chi avrà bisogno del vostro supporto.