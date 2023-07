L'oroscopo del 25 luglio, relativo alla seconda sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. Il Capricorno dovrebbe aiutare solo chi lo merita, mentre il Sagittario dovrebbe affrontare la giornata con spensieratezza.

Scopriamo le previsioni astrali della seconda parte dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 25 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: potreste avere voglia di evadere dalla vostra consueta routine e di sperimentare un po' di libertà che potrebbe portare ad un radicale cambiamento.

Potrebbe essere solamente un periodo in cui volete restare soli e riflettere, in ogni caso portate avanti con determinazione il vostro pensiero. Nel frattempo potreste sviluppare delle conoscenze importanti che saranno fondamentali per la vostra carriera.

Scorpione: il lavoro potrebbe darvi delle buone soddisfazioni, a patto che mettiate tutto il vostro impegno e la vostra determinazione in quello che sarete chiamati a fare. Non forzate troppo le situazioni, ciò che arriverà lo farà in maniera naturale e con le giuste tempistiche. Cercate di non esasperare troppo alcune relazioni, sia che esse siano sentimentali o di pura amicizia, perché alla fine potrebbero non andare come vi aspettavate.

Sagittario: cercate di cogliere l'attimo in ogni situazione che vi troverete a vivere, non guardate sempre il pelo nell'uovo e prendete tutto con enorme spensieratezza.

Mettete alla base della giornata il divertimento e agite di puro istinto, non preoccupatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto, si risolverà senza problemi. Siate più aperti ai pensieri di chi vi sta accanto, prendete in considerazione le sue idee e ne gioverete anche voi.

Oroscopo del giorno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: non tralasciate i particolari e cercate di vedere un po' più a lungo, date aiuto solamente a chi lo merita e a chi vi dimostra sincero affetto. Una passeggiata mattutina potrebbe rigenerarvi e farvi vedere alcune cose in maniera totalmente diversa, non perdete l'abitudine e fatela diventare una consuetudine.

Oggi qualcosa potrebbe disturbare il vostro equilibrio, cercate di mantenere la calma e non considerate la cosa più di tanto.

Acquario: sarete particolarmente ottimisti e riuscirete a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, questo provocherà anche qualche invidia da parte delle persone che hanno a che fare con voi. Potreste ottenere buoni risultati nelle cose che vi apprestate a fare, alcuni anche totalmente inattesi. Riuscirete a farvi apprezzare dai vostri superiori, che riscontreranno in voi qualcosa di diverso rispetto agli altri.

Pesci: non traete conclusioni affrettate da alcune situazioni, potreste aver bisogno di un po' di tempo per avere chiare le cose e di conseguenza prendere delle decisioni.

Cercate di non stare troppo dietro a situazioni futili che non farebbero altro che mettere caos nella vostra mente. Pensate solamente ai vostri obiettivi e non prestate troppa attenzione a quelli altrui.