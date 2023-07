L'oroscopo del 26 luglio, relativo alla prima sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. I Gemelli dovrebbero curare maggiormente i rapporti interpersonali, mentre l'Ariete sarà particolarmente vivace.

Scopriamo le previsioni astrali dei primi sei segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 26 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: nella giornata di oggi, dimostrerete di avere grande vivacità e sarete particolarmente reattivi. Per quel che concerne la sfera lavorativa, potreste andare incontro ad alcuni cambiamenti sostanziali che non avevate affatto preventivato.

Anche sul versante familiare, potrebbe arrivare qualche ostacolo che sarete chiamati a risolvere abbastanza in fretta.

Toro: mettete tutta la vostra determinazione in ciò che sarete chiamati a fare, tutto questo insieme alla vostra innegabile creatività vi metterà in una posizione di vantaggio rispetto a molti vostri colleghi di lavoro. Tra l'altro, potreste ricevere qualche offerta interessante che vi farà vacillare o quantomeno avrete la possibilità di partecipare da protagonisti ad un progetto importante.

Gemelli: oggi curate in maniera particolari i rapporti con le persone a voi più vicine, in alcune circostanze tendete ad isolarvi e questo non è un gesto carino nei loro confronti. Dimostrate di essere disponibili quando si richiede il vostro supporto e la vostra vicinanza.

Lasciate da parte qualche polemica di troppo e concentratevi esclusivamente sulle cose che possano apportare dei vantaggi alla vostra vita privata e lavorativa.

Oroscopo del giorno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: la vostra sensibilità potrebbe portarvi ad agire in maniera superficiale e pericolosa, fate maggiore attenzione alle persone con le quali vi relazionate, non tutti saranno degli della vostra incondizionata fiducia.

Per una volta, non preoccupatevi troppo degli altri e pensate esclusivamente ai voi stessi, alcune vostre scelte potrebbero essere determinanti per un futuro prossimo particolarmente rigoglioso.

Leone: potrebbe essere la giornata giusta per essere convocati dai vostri superiori, la gratificazione che era nell'aria finalmente potrebbe concretizzarsi.

Nel caso non siate soddisfatti di come vadano le cose non drammatizzate e cercate conforto nelle altre opportunità che nel frattempo avrete a disposizione. Non fidatevi più delle chiacchiere e puntate maggiormente sulla concretezza, fatti e non parole.

Vergine: avrete voglia di essere impiegati in più attività possibili, oggi sarà una di quelle giornate nelle quali non volete assolutamente stare con la mani in mano. Approfittatene, vista la vostra buona vena, per prendere qualche decisione importante che state covando da tempo. In questi casi, meglio non rimandare troppo e andare diretti al problema.