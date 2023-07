Le previsioni zodiacali del 6 luglio 2023 ci informano sull'aspetto sentimentale e lavorativo di tutti i segni dello zodiaco. Il Sagittario potrebbe passare dei momenti davvero felici col partner, mentre l'Acquario potrebbe ricevere novità interessanti.

Le previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: riceverete parecchie attenzioni da parte della vostra dolce metà, siate orgogliosi e ritenetevi fortunati di aver scelto una persona con doti umane importanti. Sul lavoro non fatevi troppe aspettative, potreste rimanere delusi.

Toro: state lentamente tornando ad una situazione di serenità con il vostro partner, non cercate motivi o pretesti per arrivare di nuovo allo scontro.

Sarete particolarmente soddisfatti dell'attività lavorativa che state svolgendo.

Gemelli: il vostro nervosismo e il vostro modo di agire potrebbe portare scompiglio nella coppia, datevi una calmata. Il lavoro potrebbe aiutarvi a non pensare, a patto che ci mettiate maggiore determinazione.

Cancro: cercate di vivere la giornata in sintonia con la persona amata e riservatele tutte quelle attenzioni che merita. Sul lavoro potrebbero esserci alti e bassi, non siate però pessimisti.

Leone: dovrete essere più sereni e invitare anche il vostro partner a fare altrettanto, alcune discussioni rischiano di incrinare un rapporto speciale. Novità interessanti sotto l'aspetto lavorativo, siatene orgogliosi.

Vergine: si potrebbe aprire uno spiraglio nel vostro tira e molla sentimentale, approfittate di questo barlume di luce per tentare di rimettere in carreggiata il vostro amore. Un po' di tensione sul lavoro, non oltrepassate il limite.

Le previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non fatevi convincere da terze persone a cavalcare la via della polemica, se dovete prendere delle decisioni fatelo con la vostra testa.

Per quel che concerne il lavoro provate con altre opportunità professionali.

Scorpione: fate un passo in avanti nel rapporto con la persona amata, la via del dialogo potrebbe essere per voi l'unico mezzo per non mandare tutto a rotoli. Sul lavoro non ci saranno intoppi particolari.

Sagittario: approfittate dei momenti felici che potrete trascorrere con la persona amata e circondatela di coccole e di attenzioni.

La vostra attività lavorativa potrebbe non darvi più quegli stimoli necessari per andare avanti.

Capricorno: organizzate qualcosa che possa far brillare gli occhi alla vostra dolce metà, rendete questo un giorno speciale e indimenticabile. Sul lavoro inizierà a vedersi qualche lento miglioramento.

Acquario: non esagerate nelle discussioni e non legatevi tutto al dito, il vostro partner è abbastanza stufo di litigi e malumori. Sul lavoro le novità che stavate aspettando dovrebbero essere veramente in dirittura d'arrivo.

Pesci: una sana passeggiata con la vostra dolce metà potrebbe farvi vivere momenti di spensieratezza e relax, fate tutto col sorriso. Bene il lavoro, qualche collega potrebbe anche chiedere un vostro parere.