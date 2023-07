Secondo l'oroscopo del 7 luglio gli Acquario devono allargare i propri orizzonti sul lavoro. I Bilancia, invece, sono piuttosto indecisi: occorre chiarezza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: siete piuttosto esitanti su alcune decisioni da prendere che riguardano la sfera professionale. Forse avete ricevuto una proposta che vi ha messo in confusione.

11° Gemelli: sentitevi liberi di inseguire i vostri sogni e obiettivi, e non soffermatevi troppo su quello che pensano le persone che vi circondano. Siate un po' più dinamici.

10° Cancro: buon momento per quanto riguarda i nuovi progetti. In amore, però, dovete stare attenti, in quanto siete un po' troppo suscettibili.

9° Capricorno: ci sono delle novità in arrivo, ma è necessario tenere gli occhi ben aperti. Non siate troppo polemici e riflettete prima di prendere una decisione affrettata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: non soffermatevi sulle apparenze e soprattutto cercate di dare il giusto peso alle cose. In amore l'importante è allargare i propri orizzonti.

7° Sagittario: dal punto di vista sentimentale siete un po' troppo emotivi. Imparate a mettervi in gioco e a non arrendervi al primo ostacolo. Le stelle sono favorevoli per i nuovi inizi professionali e l'Oroscopo del 7 luglio vi invita a credere in voi.

6° Scorpione: ci sono belle cose in arrivo, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco. Le stelle sono favorevoli, ma forse è il caso di non esagerare e non dormire sugli allori.

5° Pesci: in amore siete molto decisi. Quando vi mettete in testa una cosa difficilmente cambiate idea. In ambito professionale l'importante è imparare a capire chi siano le persone di cui fidarsi.

Oroscopo 7 luglio segni fortunati

4° in classifica, Ariete: non siete persone molto statiche, ma preferite adeguarvi ai cambiamenti e osare finché potete. Non siate polemici in amore, altrimenti c'è il rischio di incorrere in discussioni futili.

3° Toro: l'oroscopo del 7 luglio vi invita a essere audaci. Non fermatevi alle apparenze, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Occhi aperti sulle nuove esperienze.

2° Leone: momento decisivo per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete prestare attenzione a non esagerare. Fidatevi del vostro istinto e non ve ne pentirete.

1° Vergine: siete molto dinamici e pieni di spirito d'iniziativa. In amore ci vuole un po' di coraggio per mettersi in gioco, e dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete.