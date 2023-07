Mercoledì 5 luglio troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel domicilio dell'Acquario, mentre Plutone sosterà nel segno del Capricorno. Marte e Venere, invece, protrarranno il moto in Leone, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, continueranno la sosta in Cancro come il Nodo Nord, Urano e Giove permarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Cancro, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: opportunità. Sebbene sulle prime non parranno così allettanti, le opportunità di stampo professionale che potrebbero giungere in questo giorno estivo al cospetto dei nati Cancro dovrebbero essere colte al volto senza dubbio alcuno dagli stessi.

2° posto Bilancia: sereni. Secondo l'oroscopo di mercoledì 5 luglio, i nati Bilancia avranno ottime chance di trascorrere la giornata in maniera più armoniosa rispetto all'ultimo periodo, specialmente nel nido domestico dove percepiranno di essere circondati da un mare d'affetto.

3° posto Acquario: poliedrici. Se da un lato la quadratura Luna-Giove suggerirà ai nati Acquario di procedere con cautela, dall'altro lato questo mercoledì di luglio il segno Fisso preferirà dare ascolto al Messaggero degli Dei nel sesto campo che gli consiglierà di barcamenarsi su più fronti.

I mezzani

4° posto Scorpione: scelte. Mercoledì che andrà a incastrarsi in un periodo astrale non troppo entusiasmante per i nati Scorpione, con quest'ultimi che saranno chiamati a operare delle scelte esistenziali di spessore, decisioni che scontenteranno irrimediabilmente delle eprsone care.

5° posto Gemelli: polso fermo. Ventiquattro ore dove i nati Gemelli dovranno, con buona probabilità, assumere un mood più deciso e impositivo se vorranno essere presi sul serio dalle persone alle quali si rapporteranno, soprattutto il primo decano che ultimamente ha messo in campo un atteggiamento un po' troppo passivo nei rapporti relazionali.

6° posto Pesci: avvicinarsi alla realtà. Giornata d'inizio stagione che potrebbe spingere i nati Pesci a imboccare il sentiero del ridimensionamento, ad esempio abbassando le aspettative di un progetto di natura pratica oppure accorgendosi che un flirt non potrà sfociare in un rapporto duraturo.

7° posto Capricorno: vie traverse.

Il parterre astrale, con al timone il trigono Urano-Plutone di Terra, consiglierà ai nati Capricorno di fiondarsi nelle solite attività routinarie ma, al contempo, di tentare di raggiungere le mete prefisse agendo in maniera differente rispetto al passato.

8° posto Vergine: sfoghi salutari. Complice un leggero velo di nervosismo e insoddisfazione, questo mercoledì i nati Vergine saranno chiamati a sfogare le loro frustrazioni in attività salutari o comunque non malevole per il loro benessere psicofisico, ad esempio prodigandosi nelle pulizie approfondite di una soffitta o un garage.

9° posto Ariete: distratti. La voglia di arrivare subito al nocciolo delle questioni saprà tanto di desiderio di bruciare le tappe questo mercoledì in casa Ariete, coi nati nel segno che parranno più inclini a pensare a come raggiungere i loro obiettivi piuttosto che concentrarsi sul momento presente.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: vulnerabili. Fragili ed estremamente emotivi, i nati Sagittario potrebbero cercare in ogni modo, nel corso del 5 luglio, di mascherare questo lato vulnerabile del loro essere al mondo circostante, provando a isolarsi quanto più possibile.

11° posto Leone: stimoli blandi. Solitamente il segno del Leone, rappresentante del fulcro della stagione estiva, vive la sua esistenza mosso da diversi stimoli che lo tengono costantemente in fermento, ma questo mercoledì di luglio tali sollecitazioni esterne o interiori segneranno il passo oppure saranno decisamente più blandi.

12° posto Toro: shopping compulsivo. L'alea di casa Toro nella giornata del 5 luglio sarà rappresentata dalla voglia inconscia nativa di colmare qualche vuoto interiore prodigandosi nell'acquisto compulsivo di beni voluttuari.