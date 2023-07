Le previsioni dell'oroscopo del 10 agosto invitano i Leone a pensare un po' di più a sé. Per quanto riguarda i Gemelli, invece, non devono lasciarsi scalfire da piccoli intoppi e incidenti di percorso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non lasciatevi intimorire dai piccoli intoppi della vita. Cercate di dare meno peso a quello che pensano e dicono gli altri e siate meno polemici soffermandovi di più sulle cose importanti.

11° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del 10 agosto sono piuttosto favorevoli per voi. Ci sono delle benne opportunità in arrivo, ma è necessario avere pazienza.

Adesso è tempo di essere cauti e tranquilli.

10° Vergine: se non siete pienamente soddisfatti del vostro presente, allora fare il possibile per cambiare le cose, poiché il futuro sarà solo peggio se questi sono i presupposti. Nel lavoro ci vuole risolutezza.

9° Bilancia: siete molto energici e sbrigativi. Di solito non amate girare attorno alle cose, ma preferite andare dritti al punto. Le persone troppo indecise non fanno assolutamente per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non siete mai stati dei grandi amanti delle sorprese. Per tale ragione, quando esse vi capitano, finite per reagire sempre in maniera un po' bizzarra e criptica.

7° Ariete: secondo l'oroscopo del 10 agosto i nati sotto questo segno devono essere più risoluti.

Spesso aspettare non fa altro che aumentare i dubbi e allontanare le persone dal conseguimento dei propri obiettivi.

6° Toro: siate un po' più coerenti. Cambiare idea non è un reato, anzi, si è sempre in tempo per farlo, tuttavia, cercate di non esagerare, altrimenti le persone che vi circondano finiranno per non credervi più.

5° Pesci: siete un po' impazienti e questo vi porterà a trarre delle conclusioni affrettate. Dal punto di vista sentimentale non amate essere messi in secondo piano. Quando questo accade, finite per reagire molto male.

Oroscopo segni fortunati del 10 agosto

4° in classifica Leone: intraprendenti e sempre attenti a non ferire il prossimo.

In certi casi, però, è opportuno anche pensare un po' di più a sé e agire seguendo unicamente la testa e il cuore.

3° Sagittario: siete molto in sintonia con i nati sotto i segni d'aria. Con gli altri, specie quelli di fuoco, potreste fare delle scintille. In ambito professionale siete pazienti e precisi e sarete sicuramente ricompensati.

2° Capricorno: se avete avuto qualche divergenza in famiglia in questi giorni, adesso avrete la possibilità di recuperare. Il mese sarà favorevole per il lavoro è meglio tenere alto l'umore.

1° Cancro: giornata perfetta per dedicarsi alle proprie passioni. L'oroscopo del 10 agosto vi esorta ad essere voi stessi e a non nascondervi mai dietro le apparenze, in quanto le maschere, alla fine, cadono.