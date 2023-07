Nel mese di agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà in testa dopo tanto tempo a questa parte il segno dello Scorpione, accompagnato dal segno del Leone che sarà tra i fortunati ancora piuttosto a lungo. Il Capricorno scivolerà in basso alla classifica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della fortuna.

L'oroscopo della fortuna di agosto: cambiamenti per Cancro

1° Scorpione: a briglia sciolta. Andrete avanti con i vostri progetti e i vostri obiettivi in generale senza tenere conto a nessuno, secondo l'oroscopo, perseguendo i traguardi con una lucidità e una facilità sorprendenti.

Fra guadagni ed elogi che potreste ricevere, avrete anche in cantiere altre idee innescate dalla vostra spiccata creatività, secondo l'oroscopo. Esternare i vostri segreti professionali sarà l'ultima cosa che penserete di fare in questo momento.

2° Leone: l'ottimismo del Sole potrebbe giocare per il lavoro delle carte molto favorevoli, aprendovi non solo dal punto di vista comunicativo ma anche sotto il profilo del carisma. Questo infatti potrebbe aumentare sempre di più, conferendovi un'aria di estrema autostima che innescherà anche della fiducia da parte degli altri. I colleghi sapranno a chi rivolgersi se avranno delle perplessità oppure qualche progetto a cui destinare la piena realizzazione.

Ottimi i guadagni.

3° Bilancia: la carrellata di successi nel mese di agosto sarà dovuta principalmente alla vostra voglia di comunicare e di dare del vostro meglio, generalmente in tutti i campi, ma sul lavoro molto di più. La spigliatezza che dimostrerete vi darà una dote da leader che potreste utilizzare su quei progetti a cui vi siete dedicati anima e corpo e che adesso vi daranno molti guadagni.

Sarete imbattibili sul piano energetico, secondo l'oroscopo, e anche un po' di attività fisica vi farà molto bene.

4° Cancro: avrete voglia di molti cambiamenti, sia all'interno dell'ambito professionale, magari con una nuova mansione, sia per quanto riguarda il vostro atteggiamento verso il dovere. Avrete una spinta emotiva che si accorderà piuttosto bene con gli affari, e la comunicazione potrebbe essere di notevole aiuto a qualsiasi tipologia di vicenda che interesserà la squadra di lavoro.

Sarà un bene avere con questa degli obiettivi in comune da perseguire.

Sfide per Pesci

5° Toro: questo periodo vi indurrà a prendere delle decisioni in merito al contesto professionale, forse a cambiare completamente registro e ad avventurarvi in qualcosa di completamente nuovo. Non avrete dubbi in merito alle prospettive di guadagno sempre più proficue, perché sarete sempre più in grado di essere indipendenti. Le energie saranno ottimali sia per il lavoro che per l'attività all'aria aperta, secondo l'oroscopo.

6° Ariete: per il vostro segno agosto 2023 sarà il mese in cui si ripartirà a progettare nuove esperienze professionali per l'avvicinarsi dell'autunno. Anche se potrebbe sembrare molto presto, ma la vostra mente lavorerà davvero in maniera molto dinamica per far sì che le cose funzionino a dovere.

Avrete qualche momento di pausa che voi stessi riuscirete a concedervi, allo stesso tempo i guadagni potrebbero trovare un certo equilibrio con quello che spenderete, secondo l'oroscopo.

7° Pesci: avrete delle belle sfide che vi attendono nel corso del mese di agosto 2023, e solo con la costanza e la pazienza riuscirete ad avere la meglio, secondo l'oroscopo. Di tanto in tanto questa pazienza potreste perderla lungo la strada, ma la fortuna per voi avrà in serbo qualche piccola sorpresa che vi lascerà a bocca aperta. Riuscirete a concedervi anche qualche sfizio molto più ambizioso rispetto al passato.

8° Gemelli: avrete una bella tenacia che potrebbe permettervi di collezionare qualche successo sul piano burocratico e professionale, ma di tanto in tanto potreste lasciarvi andare ad atteggiamenti molto impulsivi che potrebbero essere di ostacolo a qualche progetto in essere, secondo l'oroscopo.

Avrete la tendenza a rendere l'ambito lavorativo troppo emozionale, quando invece in questo momento avete bisogno di razionalizzare molte cose.

Insuccessi per Acquario

9° Vergine: avrete una notevole gelosia nei confronti delle vostre idee e difficilmente avrete a che fare con un lavoro di squadra. Preferirete giocare le vostre carte da soli nel mondo del lavoro, impegnandovi al massimo anche a costo di avere dei livelli di stress piuttosto alti nel corso del mese di agosto. Non ci saranno situazioni negative che tengano di fronte a qualche sfida, ma purtroppo l'impulsività in questo momento sarà meglio non esternarla.

10° Acquario: avrete degli insuccessi che potrebbero essere sia banali che non, ma il vostro atteggiamento in questo momento vi porterà ad ingigantire ogni cosa.

Secondo l'oroscopo la fortuna potrebbe essere ai minimi livelli, ma non per questo dovreste lasciarvi soccombere alla delusione. Provare con progetti sempre nuovi a guadagnare sarà uno stimolo che vi preparerà il terreno per periodi molto più propizi di questo, secondo l'oroscopo.

11° Sagittario: potreste lasciare troppo andare l'istinto, e per molti casi sul lavoro non sarà il momento. Avrete un senso di libertà che mal si sposa con un senso del dovere che ora più che mai dovrebbe essere prevalente. Secondo l'oroscopo avrete bisogno di staccare un po' la spina per riposarti e successivamente fare qualcosa di diverso per non cadere inevitabilmente nella noia e nella monotonia al lavoro. Incanalare le vostre idee altrove sarà l'ideale.

12° Capricorno: in questo mese proprio non vorreste sapere di lavoro e di affari. Avrete molte più energie positive per dedicarvi agli hobby e a tutto ciò che concerne il vostro tempo libero. Di conseguenza la vostra attività potrebbe rallentare drasticamente, ma questo non significherà necessariamente una caduta libera sul lavoro. La stanchezza ora come ora vi impedirà di adempiere anche ad alcuni doveri esterni a quelli di stampo professionale.