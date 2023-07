L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 luglio. All'orizzonte sta per iniziare un nuovo giorno e, nel contempo, cresce la curiosità di scoprire cosa hanno in serbo le stelle. A dare supporto l'Astrologia, come sempre concentrata sui temi quotidiani che vanno per la maggiore, ossia l’amore e il lavoro.

Allora, ansiosi di conoscere i segni favoriti e quelli in difficoltà in questo venerdì di fine settimana? Certo che sì, e le previsioni astrali sono pronte a dare risposte, consigli e dritte da usare all'occorrenza.

Ricordiamo che le correnti analisi astrali sono riservate a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro ed ai sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si pronostica una giornata di venerdì molto a rilento per voi del segno, secondo l'oroscopo del giorno. Si potrebbe avvertire in questa parte conclusiva della settimana una certa irritabilità o apatia, accompagnate da un senso di fatica a livello mentale: potrebbero ripresentarsi con forza a cadenza intervallata. Nel corso della giornata, a livello sentimentale, si potrebbero riaffacciare problemi o situazioni che si credevano superati: si sarà di fronte a una scelta?

Chiudere definitivamente o continuare a soffrire in silenzio, questo è il dilemma: cercate di non rimuginare troppo sul passato ma guardate avanti con coraggio e trovate la forza per farlo. Questo momento negativo sarà presto solo un brutto ricordo. Tutto dipenderà dalla propria capacità di relazionarsi con il mondo circostante.

Nel lavoro è possibile l'arrivo di una bella conferma oppure di una buona notizia, ma non immediatamente: saper aspettare ripaga.

Scorpione: ★★★★★. Il periodo vi vedrà molto intriganti nelle questioni di cuore. Sicuramente una delle migliori performance della settimana. Forse proverete il desiderio di più libertà e, allo stesso tempo, di una maggiore fiducia in voi stessi: nel tardo pomeriggio/sera potrebbe presentarsi una meraviglia davvero imprevista.

In amore, saranno favorevoli i flussi provenienti da Venere e Luna. I citati astri fanno intuire una giornata molto fruttuosa, ricca di occasioni e anche di qualche bella novità: in diverse situazioni il periodo vi vedrà sereni e soddisfatti. Pronti a vivere momenti eccezionali insieme al vostro partner? Single, il buon umore sarà persistente grazie alla Luna in Gemelli: potreste essere indotti a considerare un progetto abbastanza interessante da compiere a fine estate. Nel lavoro, l'oroscopo indica notevoli trasformazioni. Le stelle vi doneranno forza, coraggio e risolutezza: supererete tutto al meglio.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 14 luglio indica a voi del segno una giornata abbastanza impegnativa.

Si profila all’orizzonte, infatti, un periodo a tratti anche piuttosto negativo. Occorrerà tenere alta la concentrazione e a freno il nervosismo facile: un tono di voce deciso e sibillino talvolta disorienta chi si ha di fronte; cercate quindi di mantenere l'autocontrollo e di essere pacati nell'esprimere idee o concetti. Si consiglia in generale di non perdere di vista gli obiettivi principali. Questa di venerdì e la seguente, quella di sabato, saranno due giornate da tenere sotto controllo, cercando di agire con tempismo e decisione. La Luna nel segno zodiacale dei Gemelli potrebbe favorire un'intuizione geniale da investire nel lavoro. In ambito familiare ci saranno cambiamenti positivi: qualcuno capirà finalmente l'importanza di stare a casa.

Oroscopo e stelle del 14 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. L'arrivo di un giorno abbastanza particolare è messo in conto dall'oroscopo della giornata di venerdì, purtroppo valutato con il classico segno negativo relativo ai periodi sottotono. In effetti, abbastanza pesante da digerire sarà la giornata di questa parte finale della settimana, a tratti anche molto dispendiosa in termini di energie. Tuttavia il consiglio è quello di avere più fiducia in voi stessi e di guardare avanti senza paura. Un affare o un investimento presentato come facile e privo di rischi potrebbe esservi proposto da una persona (familiare o amica/o). Evitate di investire denaro a scatola chiusa, valutate bene ogni cosa.

In questo periodo bisogna che qualcosa venga risparmiato, anche perché questa fase comporta più di qualche spesa e qualcosa di non preventivato potrebbe saltare fuori.

Acquario: ★★★★. Un venerdì discretamente favorito dalle stelle si preannuncia per voi nativi. L'oroscopo del giorno invita a cercare di sfruttare al massimo i relativi, seppur discreti, benefici flussi lunari del periodo approfittando di qualsiasi cosa si presenti a voi, purché di vostro gradimento. Un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate senz'altro lo troverete, anche usando solo il telefono o magari in chat sul vostro social preferito: sarete molto apprezzati. Invece, potrebbe stupire la situazione relativa si sentimenti: le coppie forti, motivate, riusciranno a fare progetti da mettere in pratica nel corso delle prossime settimane.

Attenti solo ai soldi, perché spese di vario genere potrebbero prendere alla sprovvista alcuni di voi: reale il rischio di sforare il budget.

Pesci: top del giorno. L'oroscopo del giorno, di venerdì 14 luglio, indica un periodo alla grande, brillante e molto positivo già dalla prima mattinata. Notevoli occasioni da investire in campo sentimentale e nelle amicizie in generale, grazie al recente ingresso della Luna in Gemelli, per tanti di voi nativi. Dunque, si prospetta una giornata all'insegna dell'armonia anche in amore. Il cielo regalerà una splendida energia, il che vi farà sentire in sintonia con il partner e con voi stessi. Non ci saranno motivi di tensione ma solo dolcezza e complicità.

Vi godrete ogni attimo insieme, anche i più banali, come se fossero unici. Single, questo venerdì avrete una marcia in più e vi sentirete pronti a conquistare chi vi piace. Marte vi darà grinta e passione, mentre il Sole vi renderà attraenti e carismatici. Fate attenzione però a non esagerare con gli eccessi e a curare la vostra salute. Seguite una dieta equilibrata: vi aiuterà a rimanere giovani. Nel lavoro risolverete una questione che vi preoccupa. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a raggiungere un buon risultato.