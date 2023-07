L'oroscopo del 15 luglio 2023 annuncia che sarà un periodo travolgente per i Gemelli che vogliono provare nuove esperienze amorose. Inoltre consiglia alle persone nate sotto il segno del Cancro di essere prudenti soprattutto a livello economico. I nati in Vergine riceveranno tutto l’aiuto possibile dalle stelle.

Per conoscere tutte le novità degli astri, approfondiamo le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 15 luglio e le pagelle zodiacali, con voti da 0 a 10.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di sabato 15 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, alcune discussioni potrebbero essere inevitabili, ma se le affronterete con diplomazia, tornerà la serenità nella vostra vita di coppia. Qualcosa, però, potrebbe scombinare i vostri progetti di lavoro, ma come dice un famoso detto: ‘Si chiude una porta, si apre un portone’. Voto: 6,5

Toro – Se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, avrete l’occasione di voltare pagina. Avrete le idee più chiare su come stanno veramente le cose e quali sono i vostri desideri. Se avete un lavoro dipendente, oppure operate nel settore commerciale, mettetecela tutta, raggiungerete gli obiettivi prefissati.

Voto: 6,5

Gemelli – In questo periodo vi lascerete andare ad amori travolgenti, scoprirete una parte di voi che vi era sconosciuta. Alcuni incontreranno l’anima gemella. Insomma, sarà un periodo molto caldo per il cuore. In campo lavorativo, se avete qualche nemico che non vi lascia tregua, potreste pensare un modo per farvi lasciare in pace.

Voto: 7

Cancro – In campo amoroso, avete tanta voglia di fare una vacanza di coppia e godervi pienamente l’estate. Siate cauti, affrontate le cose senza perdere il lume della ragione. Siate prudenti sul lavoro economico, questa parte di luglio potrebbe essere insidiosa. Evitate di spendere i sudatissimi risparmi.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 15 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Periodo altalenante per alcune coppie, che difficilmente riusciranno a smorzare la tensione. Per non peggiorare la situazione, sarebbe opportuno fare chiarezza in maniera civile. Non arrendetevi alle difficoltà e non dubitate mai del vostro partner. In campo professionale, questo è il momento di fare scelte diverse rispetto al passato. Voto: 6

Vergine – Le stelle di questa giornata vi saranno di grande aiuto. Se ci sono delle cose che vi preoccupano tanto, sfruttate questo periodo per risolverle definitivamente. Nel lavoro avrete buone opportunità. Se state aspettando soluzioni o risposte, le avrete molto presto.

Voto: 7,5

Bilancia – In amore, è arrivato il momento di affrontare il vostro partner e scoprire i motivi della sua freddezza. Impegnatevi a fondo, per far funzionare il vostro rapporto e concretizzare i vostri sogni. Programmate un viaggio insieme. L'Oroscopo del lavoro afferma che questo è il periodo ideale per saltare sul treno in corsa. Non ve ne pentirete. Voto: 7

Scorpione – Sul fronte dell’amore, in questo periodo potreste incontrare qualche potenziale partner. A molti single è sparita la voglia di stare chiusi in casa. Se sentirete il vostro cuore battere all’impazzata, non tiratevi indietro e approfondite la conoscenza della persona interessata. Verificate la vostra posizione lavorativa e, se necessario, parlate con una persona esperta per risolvere un grattacapo.

Voto: 7,5

La giornata di sabato 15 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, i cambiamenti domestici o professionali hanno inciso anche sul rapporto con il partner. Nulla di irrimediabile, avrete la possibilità di far funzionare meglio la vostra intesa e perfino rendere più vivace l’attrazione. Metteteci un po’ di impegno. Saprete riconoscere le buone opportunità lavorative da quelle svantaggiose. Grande profitto anche per le vostre tasche. Voto: 7

Capricorno – Il profumo del mare, il sole sulla pelle, guardare le stelle che brillano nel cielo. Sensazioni da condividere con una persona speciale. Ci saranno nuovi incontri e conoscerete nuove persone.

In campo lavorativo, le stelle consigliano di sfruttare pienamente la vostra creatività, il vostro ingegno. È un periodo ricco di successo e di soddisfazione. Voto: 8

Acquario – L'oroscopo dell'amore afferma che in questo periodo sarete incontentabili e decisi a farvi valere. Muovetevi con cautela. Nel tentativo di buttare a mare quello che non funziona, potreste fare piazza pulita anche sulle cose che funzionano a meraviglia. Attenzione alle insidie lavorative. A causa della stanchezza, qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano. Voto: 6

Pesci – Per molti single del segno ci sarà la possibilità di innamorarsi. Le coppie in crisi che hanno deciso di darsi un’altra possibilità potrebbero sfruttare questo periodo per fare una gita fuori porta.

Magari si riaccenderà la passione. Anche un lavoro extra può migliorare la vostra situazione economica. Non lamentatevi, se dovete rimpiazzare un collega che è andato in ferie, imparerete qualcosa di nuovo che migliorerà la vostra posizione lavorativa. Voto: 7