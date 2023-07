L'oroscopo di martedì 18 luglio aiuta a capire in che modo i movimenti delle stelle agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Sarà una giornata piuttosto positiva per tutti e in particolare per Toro e Capricorno. Qualche problema persisterà per lo Scorpione.

Oroscopo di martedì 18 luglio: Gemelli energici e creativi

Ariete: i sentimenti saranno al primo posto per voi che avrete bisogno di esprimere il vostro amore per il partner. Al lavoro sarete precisi e determinati e avrete delle occasioni da prendere al volo.

Toro: sarete molto sicuri di voi stessi, soprattutto al lavoro in cui avrete modo di mostrare tutte le vostre qualità.

Anche in amore ci sarà una certa stabilità, ma starà a voi non trascurare troppo il partner.

Gemelli: avrete energia e creatività per dare vita a nuovi progetti da portare avanti in campo professionale. In amore tenderete a dare molta importanza al dialogo con la persona amata.

Cancro: sarete piuttosto sensibili, ma questo potrebbe ritorcersi contro se non riuscirete a controllare l'emotività. Gli impegni di lavoro vi preoccuperanno, ma saranno portati a termine.

Oroscopo del giorno: Bilancia serena e verso nuove amicizie

Leone: in questo martedì di luglio arriveranno diverse proposte, ma dovrete stare attenti a scegliere bene. Qualcuno, infatti, potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote fingendo di aiutarvi.

Vergine: le ansie che avete avuto in campo professionale si riveleranno inutili e la serenità tornerà presto. Sentirete il bisogno di allontanare un collega, ma non è ancora il momento giusto.

Bilancia: vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri e questo vi farà venire voglia di rivedere persone che non frequentate da tempo.

Ci saranno anche nuove e importanti amicizie in vista.

Scorpione: alcune situazioni del passato e i problemi attuali vi porteranno ad essere piuttosto nervosi. Le discussioni saranno sempre dietro l'angolo e dovrete stare attenti a quello che dite.

Capricorno energico e affettuoso, Pesci desiderosi di cambiamenti

Sagittario: il lavoro e gli impegni saranno ancora molti, ma questo non vi dispiacerà.

Preferirete, infatti, concentrarvi sulle cose da fare e mettere da parte la situazione sentimentale.

Capricorno: l'energia sarà buona e avrete voglia di dedicarvi alla famiglia e agli affetti. Al lavoro tutto procederà in modo sereno, quindi dovrete soltanto continuare in questa direzione.

Acquario: l'oroscopo del giorno annuncia che sarà una giornata spensierata in cui dedicarvi alle vostre amicizie. Non si esclude che possa arrivare un invito per una serata divertente.

Pesci: la voglia di cambiamento tornerà a bussare alla vostra porta e questo sarà positivo se penserete ad allargare la cerchia dei vostri amici. Potrebbe rivelarsi un problema se siete stufi del partner.