Nella giornata di giovedì 27 luglio 2023, l'oroscopo dell'amore vedrà il segno del Leone in prima posizione dopo molto tempo, mentre ci sarà un significativo balzo in avanti del segno dell'Acquario. Scivolerà di nuovo in basso invece il segno del Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco dell'amore.

L'oroscopo di giovedì in amore: Acquario più allegro

1° Leone: rivitalizzare l'intesa di coppia potrebbe essere un ottimo espediente per vivere un'avventura che non dimenticherete facilmente, secondo l'oroscopo. Farete un sacco di amicizie che vi faranno divertire molto e che potrebbero portarvi anche una sorpresa speciale.

2° Acquario: finalmente avrete voglia di lasciarvi la malinconia alle spalle e cominciare qualcosa di nuovo. Che sia una bella amicizia oppure qualcosa di più, l'importante è che finalmente potrete dare libero sfogo alla vostra creatività sul piano emozionale.

3° Vergine: nella coppia si creerà una bellissima atmosfera di passionalità che difficilmente sarà incrinata da un semplice battibecco. Secondo l'oroscopo, in famiglia la comunicazione potrebbe risolvere molte delle vostre problematiche e malintesi.

4° Ariete: con il partner avrete dei momenti di tenerezza unici che potrebbero anche farvi pensare a qualche strappo alla regola dal lavoro che possa essere anche decisamente romantico. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione la serenità familiare per trovare concentrazione altrove.

Notizie ottimali per il Toro

5° Toro: sarete felici di avere qualche notizia che potrà scaldarvi il cuore. Secondo l'oroscopo la fiducia che gli atri stanno riponendo in voi potrebbe darvi la giusta spinta per fare bene in tutti i campi.

6° Cancro: avrete delle novità in famiglia che potrebbero fare al caso vostro, portandovi una serie non solo di news ma anche di situazioni decisamente divertenti e serene.

Secondo l'oroscopo l'allegria sarà il punto focale della vostra serata in compagnia.

7° Capricorno: avvertirete qualche miglioramento sul piano comunicativo che tutto sommato era già presente nell'aria. Avrete però qualche piccola responsabilità di troppo in famiglia che potrebbe essere un po' controproducente per la serata con la persona amata.

8° Scorpione: questi alti e bassi nella classifica dell'oroscopo potrebbero essere fonte di uno smarrimento sul piano emozionale che necessita di un supporto familiare o comunque da parte di persone a cui tenete particolarmente. Le decisioni da prendere con il partner non saranno facili.

Pesci solitario

9° Pesci: questo periodo sarà molto più favorevole se trascorso in solitaria. Al momento non avrete molto da condividere sul piano delle emozioni, anzi, potreste avere la mente letteralmente occupata da qualche sfida che avete avuto di recente e davanti alla quale non vorreste mollare.

10° Bilancia: dovrete rivedere un po' il vostro rapporto con la persona amata, cercando del dialogo. Però avrete anche a che fare con una reticenza ad esprimervi che al momento potrebbe persistere piuttosto a lungo, secondo l'oroscopo.

Il romanticismo purtroppo sarà accantonato del tutto.

11° Sagittario: dovrete fare i conti con un mutismo nella vostra relazione che per forza di cose potrebbe andare avanti ancora a lungo, se non decidete voi stessi di spezzarlo. Ora come ora potrebbe esserci anche della tensione in famiglia.

12° Gemelli: vorreste essere meno pressati dalla famiglia e da tutto ciò che comporta, ma per il momento avrete un bel po' di problematiche a cui trovare una soluzione al più presto. Le vicende amicali potrebbero essere fonte di delusioni, e anche molto cocenti.