L'oroscopo del 26 luglio 2023 ha in serbo tante sorprese. Basandosi sui diversi transiti planetari, è in grado di svelare importanti elementi sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Di seguito è disponibile anche una classifica generale che permette di confrontare la posizione del proprio segno con l'intero quadro planetario.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 luglio 2023.

Oroscopo del 26 luglio: i segni più fortunati

Gemelli (1° posto): l'assetto astrale sarà ottimo per i nati sotto il segno dei Gemelli. Vi muoverete con sicurezza, guadagnando riconoscimenti importanti.

Sarete socievoli con gli amici e affascinanti con il partner. Avrete un potere persuasivo non indifferente.

Sagittario (2° posto): sarete i primi a rimanere sorpresi dal coraggio dimostrato. Prenderete in mano la situazione, senza alcun tentennamento. Vi affermerete per la vostra personalità stabile e forte. Prenderete decisioni importanti che coloreranno il vostro futuro.

Vergine (3° posto): avrete molto successo in ambito sentimentale. Il partner sarà il vostro primo fan. Vi supporterà nei momenti di difficoltà e condividerà tutti i suoi assi nella manica. Crescerete insieme, mettendo le basi per una relazione stabili e duratura.

Acquario (4° posto): riuscirete a riportare la pace in famiglia.

Vi sentirete subito meglio e non vedrete l'ora di organizzare qualche attività da fare tutti insieme. Sarete generosi con gli altri, anche con le persone che conoscete poco. Attenzione alle malelingue.

Previsioni zodiacali del 26 luglio: i segni mezzani

Capricorno (5° posto): sarete piuttosto attivi. Le vostre qualità vi consentiranno di differenziarvi dalla massa, anche se non sarà un percorso proprio immediato.

Dovrete mostrare a tutti chi siete davvero, anche a costo di svelare lati caratteriali nascosti.

Ariete (6° posto): questa giornata vi offrirà diversi spunti di riflessione. Agirete con attenzione, non prendendo sottogamba le possibili conseguenze. In ambito sentimentale, le cose non andranno molto bene, però, per quanto riguarda il lavoro, potrete essere fieri di voi stessi.

Scorpione (7° posto): la mancanza del partner sarà difficile da nascondere. Avrete nostalgia di tutte le cose vissute insieme. Sentirete il bisogno di tornare indietro nel tempo, ma non sarà possibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad adattarvi a questa nuova vita.

Leone (8° posto): avvertirete una forte stanchezza. Il riposo pomeridiano non vi consentirà di contrastare gli effetti del caldo. Verserete in uno stato di apatia che non vi consentirà di muovervi nel modo desiderato.Per fortuna, questo momento durerà poco.

Previsioni astrologiche del 26 luglio: i segni in fondo alla classifica

Bilancia (9° posto): apparirete un po' insicuri. Non vorrete compiere la prima mossa perché temerete di ricevere una risposta negativa.

Preferirete rimanere a guardare, sperando che le cose cambino da sole. Attenzione, però, a non aspettare troppo tempo.

Toro (10° posto): una persona cara potrebbe rimanere delusa dai vostri atteggiamenti. Andrà in cerca di risposte, però, almeno per il momento, vi tirerete indietro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo scontrosi: potreste causare un allontanamento permanente.

Pesci (11° posto): le stelle vi volteranno ancora le spalle. Purtroppo, si tratterà di una giornata inconcludente, senza avvenimenti meritevoli di importanza. Combatterete contro il caldo estenuante, cercando di non farvi divorare dall'apatia e dalla stanchezza.

Cancro (12° posto): i problemi con il partner non accenneranno a diminuire. Al contrario, andrete incontro a un'altra fase negativa. Dovrete impegnarvi entrambi per sistemare le cose. In caso contrario, vi troverete a dover gestire una relazione poco equilibrata.