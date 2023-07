Nella settimana che va dal 24 al 30 luglio 2023 l'Oroscopo dell'amore sarà sempre più favorevole per il segno del Bilancia, anche se molto lentamente. I segni che ora godranno del supporto del pianeta dell'amore saranno prevalentemente quelli di fuoco e qualcuno di terra.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Leone romantico

1° Leone: questa settimana avvertirete molto romanticismo nell'aria che vi permetterà di far evolvere in modo significativo la vostra storia d'amore.

Con gli affetti si creerà una atmosfera molto tranquilla in cui il dialogo la farà da padrone. Potreste in tal modo scacciare via eventuali fraintendimenti ed eviterete che altri si sedimentino e rimangano in attesa di sciupare ogni cosa, secondo l'oroscopo.

2° Vergine: questa settimana potrebbe essere fatta di chiarimenti in amore e di una voglia incontenibile di sperimentare ogni cosa della vostra vita insieme alla persona amata. L'oroscopo prevede una serie di prospettive interessanti anche per i single, non solo per quanto riguarda il settore amoroso, ma anche quello amicale che potrebbe regalare delle emozioni molto positive.

3° Cancro: ci sarà un periodo di serenità in amore che vi porterà a conoscere meglio la persona amata, a esplorare la sua mente e a provare a sondare quel che realmente prova per voi.

Avrete una attenzione particolare nei confronti della famiglia e la capacità di sorprenderla con delle novità originali. La sintonia con qualche amicizia in particolare potrebbe farvi sentire appagati e felici, secondo l'oroscopo. Avrete un bel weekend pieno di romanticismo e allegria.

4° Capricorno: l'ambito passionale avrà la sua fetta di libertà nel corso di questa settimana.

Con la persona amata finalmente potrete lasciarvi andare, e anche confessare i vostri sentimenti senza alcun timore, mentre con la famiglia vivrete un momento di serenità unico che vi porterà anche a decidere di stare assieme, magari in qualche località diversa dal solito. Potreste fare delle conoscenze che vi faranno battere il cuore, specialmente ai single.

Opportunità per Ariete

5° Ariete: questa settimana ci saranno numerose opportunità di incontro che potrebbero cambiare radicalmente la vostra situazione sentimentale, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Con il partner si svilupperà un senso di passionalità molto profondo. Potreste avere un rialzo dell'atteggiamento favorevole nei confronti della famiglia di origine, e anche le amicizie saranno ottime compagnie per potervi far trascorrere delle giornate incredibilmente piacevoli.

6° Acquario: ci saranno momenti in questa settimana in cui potreste avere qualche piccolo dubbio nei confronti della vostra relazione amorosa, ma la solidità di questa potrebbe essere molto più forte di quel che pensate.

Avviare la comunicazione con il partner potrebbe essere utile per poter evitare pensieri negativi che non hanno motivo di esistere. Secondo l'oroscopo le amicizie saranno in grado di farvi divertire a più non posso.

7° Pesci: avete intenzione di ascoltare molto di più voi stessi e la vostra individualità che lasciarvi andare ad una relazione che molto probabilmente si è andata affievolendosi con il tempo. Pensare a voi stessi e alla famiglia invece potrebbe trasmettervi un grado di autostima e sicurezza che molto probabilmente non avete provato per molto tempo. Secondo l'oroscopo l'ambito amicale sarà un po' altalenante. Vorreste rivedere una persona dal passato.

8° Sagittario: ci potrebbero essere situazioni molto delicate con gli affetti che potrebbero implodere e farvi giungere alla loro conclusione, secondo l'oroscopo.

Nella coppia ci vorrà una pazienza molto forte affinché con il partner riusciate finalmente a comprendervi, mentre con la famiglia la strada purtroppo potrebbe essere ancora abbastanza lunga e perigliosa. Avvertirete che un incontro riuscirà a tirarvi su di morale.

Complicazioni per Toro

9° Toro: potrebbero complicarsi delle situazioni in amore che non siete riusciti a risolvere nel corso del tempo. Ora il senso di responsabilità con la famiglia potrebbe aumentare e farvi sentire sempre più stressati. Secondo l'oroscopo dovrete cercare di trovare un punto di contatto con la famiglia per poter ristabilire un equilibrio all'interno dell'ambiente domestico. Purtroppo non ci saranno incontri che possano farvi distrarre oppure divertire, e questo sarà molto più visibile nel weekend.

10° Bilancia: avrete ancora qualche incomprensione con il partner che potrebbe proseguire per gran parte della settimana. Ma la promessa sarà quella di vedere migliorare la situazione, seppure di poco e abbastanza lentamente, entro il fine settimana. La famiglia potrebbe essere portatrice di nuove responsabilità che al momento non vorreste affrontare, ma sarete comunque supportati da una persona amica che saprà come aiutarvi, soprattutto nei momenti più critici.

11° Gemelli: questa settimana sarà l'ideale per stare un po' da soli e riflettere su una eventuale decisione da prendere in merito alla vostra relazione. Purtroppo dovreste prendere in considerazione la possibilità di rivalutare anche qualche amicizia per la quale avete nutrito dei dubbi e delle perplessità, secondo l'oroscopo.

Fare affidamento sulla famiglia per le situazioni personali potrebbe essere controproducente, e potrebbe portare anche ad una spiccata conflittualità.

12° Scorpione: sarà difficilissimo per il vostro segno rimanere calmi e rilassati quando avrete molte problematiche. Avete un atteggiamento molto scontroso purtroppo metterà in crisi qualche rapporto già di per sé abbastanza compromesso, e se si tratterà della vostra storia d'amore questa potrebbe finire. Le amicizie potrebbero darvi qualche delusione, fate attenzione.