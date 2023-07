Nella settimana dal 24 al 30 luglio troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dallo spazio zodiacale della Bilancia al Sagittario, mentre il Sole assieme a Venere transiteranno in Leone. Mercurio, invece, si sposterà dall'orbita del Leone alla Vergine (dove sosta Marte), nel frattempo Nettuno insieme a Saturno transiteranno nel domicilio dei Pesci. Il Nodo Nord resterà stabile in Ariete, così come Urano e Giove permarranno nel segno del Toro. Plutone, in ultimo, continuerà il transito in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Vergine, meno conciliante per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Vergine: passi avanti. Secondo l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio, i nati Vergine avranno eccelse chance di compiere dei significativi passi nei settori lavoro e carriera e ciò, com'è lecito attendersi, rimpinguerà di conseguenza anche il loro bottino economico. Unico neo del periodo in questione sarà rappresentato dal weekend, quando il pressante contrasto Luna-Nettuno spingerà il segno Mutevole a peccare di presunzione con alcune persone care a causa di una visione del tutto non totalmente lucida.

2° posto Toro: dire qualche "no". Se l'inizio e la fine di questa settimana estiva i nati Toro potrebbero trascorrerli sui binari della routine, sarà da mercoledì a venerdì che qualche ruggine relazionale stravolgerà le carte.

Nei giorni citati, difatti, il segno Fisso si troverà oberato di impegni e, seppur con qualche resistenza iniziale, comincerà a dire qualche "no" a chi reclamerà la sua attenzione o il suo sostegno pratico. Negandosi non soltanto tirerà il fiato ma riuscirà anche a ottimizzare il suo operato.

3° posto Leone: accantonare l'orgoglio.

Mese del compleanno che sembrerà portare con sé degli strascichi del triennio 2020-2022, quando Giove e Saturno si sono avvicendati nel segno opposto dell'Acquario, perché il segno del Leone sarà chiamato a ultimare l'esercizio di pulizia interiore nonché di approccio diverso al mondo circostante. Il compito delle stelle per i nativi in questi sette giorni, ancor di più il 23, 24 e 29 luglio, sarà di accantonare l'orgoglio in ambito famigliare, ad esempio chiedendo l'aiuto pratico di un fratello o un genitore oppure rinsaldando dei rapporti ultimamente raffreddatisi.

I mezzani

4° posto Bilancia: inizio smart. La porzione di settimana più entusiasmante per i nati Bilancia sarà, c'è da scommetterci, quella iniziale e più precisamente sino alla mattinata di mercoledì, giornate dove il loro eloquio sarà spigliato e diretto ma anche le doti intuitive non faranno cilecca. Dalla seconda parte del 26 luglio in avanti, invece, il carnet astrale suggerirà al segno Cardinale di occuparsi di quelle attività casalinghe troppo spesso procrastinate senza, però, togliere prezioso tempo agli affetti.

5° posto Ariete: focus sul look. Nel bel mezzo di un rinnovamento interiore, iniziato nei primi mesi del 2022, in questa settimana estiva i nati Ariete potranno godere della retrogradazione venusiana in felice aspetto che farà il paio col Nodo Lunare Nord sui loro gradi.

Binomio planetario che indurrà, con buona probabilità, il segno di Fuoco a cambiare acconciatura, farsi un tatuaggio o comunque mutare in maniera considerevolmente il suo aspetto esteriore.

6° posto Capricorno: esploratori di opportunità. L'acutezza visiva di una lince e la scaltrezza di una volpe saranno presumibilmente le due qualità regina delle quali godranno i nati Capricorno in questa settimana di fine mese, ancor di più da mercoledì pomeriggio agli sgoccioli di venerdì. In tale fase centrale del periodo in questione, difatti, il segno di Terra vestirà i panni di un esploratore che riuscirà con facilità a scovare opportunità professionali laddove gli altri vedranno soltanto un dispendio economico.

7° posto Sagittario: in direzione ostinata e contraria. Se questa settimana di casa Sagittario fosse un'antologia musicale sarebbe senz'altro "In direzione ostinata e contraria" di Fabrizio De André, album del 2005 che raccoglie alcuni dei successi del cantautore sei anni dopo la sua scomparsa. Il segno Mutevole, infatti, sarà pervaso dall'irrefrenabile voglia di andare controcorrente, sia in termini di sentimenti che di questioni professionale, e questa tendenza a ricalcare le orme del salmone darà degli ottimi frutti nel weekend.

8° posto Gemelli: nuove priorità. Dopo un lunedì e martedì improntato perlopiù su faccende di natura burocratica, i nati Gemelli avranno buone possibilità di trascorrere le restanti giornate avvertendo una sensazione crescente di spaesamento, quasi come se i contesti nei quali operano e le persone con le quali hanno una storia venissero d'improvviso avvertite dagli stessi come estranee.

Fase destabilizzante, più acuta giovedì e domenica, che servirà al segno d'Aria per cercare di entrare in contatto coi loro più intimi desideri, così da poter riordinare il bouquet delle priorità.

9° posto Pesci: capricciosi. Semaforo acceso sul rosso per le questioni sentimentali di casa Pesci, ancor di più per coloro che vivono una relazione amorosa duratura. I nativi saranno avvezzi al capriccio e risulteranno incontentabili, soprattutto mercoledì e nel weekend, quando le loro richieste ardite faranno saltare la mosca al naso alla dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: un passo indietro. Mantenere il punto, mettere il muso o arrivare allo scontro dialettico non sarebbero delle mosse sagge da attuare per i nati Scorpione in questa settimana di metà anno, col segno Fisso che sarà invece chiamato a fare un passo indietro o chiedere scusa se necessario.

Venerdì, inoltre, potrebbe qualificarsi come la giornata meno sfidante del periodo, dove ci sarà spazio per un po' di sano divertimento.

11° posto Cancro: impossibilitati. Coltivare un nuovo hobby o una fresca conoscenza affettiva risulterà, con ogni probabilità, più complicato del previsto per i nati Cancro in questa settimana. A fronte di ciò, il segno d'Acqua farebbe meglio a concentrarsi sulle conoscenze già consolidate e sulle solite passioni, in quanto nel prossimo futuro ci sarà tempo per le novità.

12° posto Acquario: effetto rotatoria. L'ambiente lavorativo oramai da qualche tempo rappresenta il tallone d'Achille dei nati Acquario, con quest'ultimi che si sono ritrovati a rimescolare le carte più e più volte pur di trovare il luogo, le mansioni e i talenti idonei alla loro evoluzione.

Tale ricerca spasmodica continuerà probabilmente anche questa settimana con la differenza, però, che il segno Fisso nei giorni centrali si accorgerà che questo reiterato mutare lo ha portato e lo sta portando a trovarsi sempre al punto di partenza.