Nella settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna annuncia una situazione positiva per segni di fuoco, con il Leone al primo posto nella classifica. Il Toro e l'Acquario saranno altri due segni che avranno delle opportunità da prendere al volo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo settimanali per tutti i segni dello zodiaco relativamente alla fortuna, con la relativa classifica.

L'oroscopo della fortuna settimanale, segno per segno: risparmi in rialzo per il Sagittario

1° Leone: dedicarvi anima e corpo a uno o più progetti potrebbe essere una mossa che vi porterà decisamente in alto: potreste anche guadagnare abbastanza da poter fare un investimento che finora avete sempre e solo sognato.

Secondo l'oroscopo la carica e la determinazione potrebbero conferirvi un'aura carismatica senza precedenti. Il weekend sarà di pausa.

2° Sagittario: la fortuna sarà interamente dalla vostra parte, perché le opportunità potrebbero davvero essere molte e anche molto remunerative. Gli affari saranno possibili sia grazie all'intervento della vostra squadra professionale sia in solitaria: ora possono incrementare i vostri risparmi. Il fine settimana potrebbe riservarvi una delle più grandi sorprese del mese.

3° Toro: una determinazione nuova sarà la chiave per poter affrontare al meglio questa settimana densa di novità che potrebbero farvi aumentare il carisma e anche l'autostima. Con gli affari potreste avere un giro di vite che vi darà quella carica emozionale e energetica che vi servirà, soprattutto nel corso della seconda metà della settimana.

Secondo l'oroscopo ravvivare l'ambito comunicativo sul lavoro potrebbe essere un'ottima mossa che vi darà anche del riposo nel fine settimana.

4° Ariete: avrete tutte le carte in regola per poter fare progetti professionali davvero ambiziosi, che magari potrebbero non soltanto farvi fare dei passi che incrementeranno il valore della vostra carriera, ma anche di farvi guadagnare molto di più, contro le aspettative.

Con la squadra la sintonia che si creerà potrebbe essere di grande aiuto nella risoluzione di moltissimi problemi. Non lasciatevi scappare eventuali amicizie che si creeranno proprio in questo contesto.

Capricorno tenace

5° Acquario: avrete dei colpi di fortuna che potrebbero rinnovare la vostra settimana con degli affari niente male.

Sul piano comunicativo avrete l'attenzione di molti grazie alla vostra originalità e alle qualità di interazione interpersonale. Fare dei guadagni che possano coprire delle spese vi basterà, al momento non pretenderete molto. Il fine settimana sarà di svago misto al dovere di concludere qualche progetto.

6° Bilancia: la collaborazione con i colleghi sarà pienamente assicurata, e con qualche sforzo, forse un po' più pesante dei precedenti, potreste avere qualche chance sul piano progettuale. Potrete quindi far sentire la vostra voce e dettare anche la realizzazione di qualche progetto che avete in mente da molto tempo. L'unica pecca di questa settimana sarà la stanchezza, che se non farete attenzione potrebbe diventare una acerrima nemica.

7° Gemelli: fare qualche compromesso sul piano professionale potrebbe mettervi tutti sullo stesso piano nella squadra. Questo potrebbe darvi qualche grattacapo con alcuni progetti personali, ma al tempo stesso potrebbe darvi l'opportunità di costruire relazioni solide nell'ambiente di lavoro. Fate attenzione a qualche spesa di troppo, perché un piccolo contrattempo potrebbe fare capolino nella seconda metà della settimana.

8° Capricorno: la tenacia non vi manca, ma la creatività ora sarà ridotta al lumicino, rendendo il vostro lavoro molto ripetitivo e senza sbocchi che potrebbero essere più originali. Tuttavia, l'ambito collaborativo non risentirà di tutto questo, anzi, potrebbe essere una valvola di sfogo contro questa inerzia troppo grande per voi.

Avrete difficoltà a risparmiare in questo periodo, per cui evitate di fare shopping o qualsiasi altra cosa che possa innescare perdite significative.

Cancro impulsivo

9° Cancro: propenderete per una impulsività che farà bene solo in parte con gli affari, mentre l'ambito comunicativo potrebbe salvarvi in extremis in alcune circostanze particolari. Affidarvi ad un aiuto esterno che possa darvi una mano con i vostri progetti vi darà quella ricarica di cui avrete bisogno. Evitate di affaticarvi nel corso della settimana, perché le forze potrebbero venire meno con il procedere del fine settimana.

10° Vergine: avrete bisogno di prudenza sul lavoro e di fare qualche passo indietro con alcuni progetti, se volete realizzare un affare.

Dovreste prendervi cura di voi e dei vostri desideri. La concentrazione potrebbe perdersi per strada nel corso di questa settimana e con essa anche le energie, che si faranno sempre più blande e vi lasceranno senza forze. Pensare a qualche opportunità sarà ancora acerbo.

11° Pesci: dovrete cercare di ricaricare le batterie al più presto e ridare vigore alla vostra produttività, altrimenti questa settimana rischierà di essere fra le peggiori del mese. La stanchezza, la noia, il nervosismo che vi sta procurando il lavoro potrebbero riversarsi anche su altri ambiti, rendendo impossibile la collaborazione che potreste avere altrimenti con i colleghi. Sarà tempo di fermarsi di tanto in tanto per riprendere fiato.

12° Scorpione: sul lavoro dovrete fare attenzione alle questioni conflittuali che provengono dalle giornate precedenti, perché potrebbero trascinarsi per gran parte della settimana, rovinandovi gli affari e anche l'umore. Avete un atteggiamento molto scontroso e difficilmente potrete liberarvene come avete fatto nell'ultimo periodo. Probabilmente ci saranno dei rallentamenti, dei cali di concentrazione e anche qualche contrattempo di troppo per poter concludere i progetti desiderati.