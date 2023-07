L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 luglio. Questo lunedì le sfide sul fronte lavorativo saranno per molti segni un terreno fertile per dimostrare la determinazione e la creatività. Alcuni dovranno cogliere delle opportunità che porteranno a raggiungere obiettivi inaspettati. Nell'amore, il fascino magnetico insito naturalmente in alcuni segni sarà al massimo, attirando l'attenzione di persone interessanti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, relativamente alla seconda sestina zodiacale.

Previsioni zodiacali del 17 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Periodo di intensa attività che potrebbe generare un po' di stress. In campo sentimentale, questo lunedì potrebbe presentarsi come una sfida. Alcune relazioni potrebbero essere attraversate da momenti di nervosismo. Rimanere chiusi nel proprio guscio non aiuterà certo a risolvere i problemi. Single, potreste incontrare ostacoli o vivere piccoli fallimenti che potrebbero lasciarvi delusi. Tuttavia, prendete queste esperienze come un trampolino di lancio per un nuovo inizio e cercate di superare le sfide con determinazione. Fate attenzione a non cadere in trappole sentimentali e siate consapevoli delle vostre emozioni.

Nel lavoro, potrebbero presentarsi nuovi ostacoli da affrontare. Non lasciatevi scoraggiare dai momenti di difficoltà, ma siate perseveranti nel perseguire i vostri obiettivi. Mantenete la calma, affrontate le prove con fiducia.

Scorpione: ★★★★★. Questo lunedì 17 luglio l'entusiasmo sarà alle stelle! Potreste sentire il desiderio di riunirvi con gli amici e organizzare un evento spontaneo.

Lasciatevi trasportare dalla gioia dell'incontro, poiché i sentimenti reciproci e un'atmosfera gioiosa vi accompagneranno in questa giornata estiva. Se siete in vacanza, potrete condividere momenti romantici e gustarvi l'attimo senza preoccupazioni. Anche per i single, questo è un periodo favorevole: le stelle si adopereranno per favorire incontri piacevoli.

Potreste partecipare a cene, feste o avere appuntamenti romantici che non dovreste lasciarvi sfuggire. Non rimandate decisioni importanti per pigrizia, poiché potrebbero cambiare positivamente la vostra vita. Sul fronte lavorativo, sarete pronti ad affrontare le sfide e avrete le idee chiare su come superarle. Non mancheranno situazioni in cui poter dimostrare competenza.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 17 luglio evidenzia un periodo che richiede una certa attenzione, soprattutto riguardo al futuro. Evitate di riposare sugli allori ma impegnatevi personalmente nella risoluzione dei problemi anziché delegarli ad altri. Prendetevi cura di questioni pratiche legate alla vita quotidiana che spesso trascurate: guadagnerete l'apprezzamento del partner.

Un buon accordo con la persona amata e una certa tranquillità sono un valore inestimabile in tempi come questi. Nell'amore, state imparando ad apprezzare la vita di coppia, anche se a volte può sembrare monotona. Sul fronte lavorativo, riuscirete a portare a termine gli impegni assunti. Non rimandate l'avvio di un progetto per paura di non farcela: abbiate fiducia nelle vostre capacità. Siate generosi nel dare aiuto a chi è in difficoltà, ma fate attenzione agli opportunisti e agli approfittatori: mantenete le distanze da loro.

Oroscopo e stelle del 17 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In questo primo giorno della settimana, la routine sarà la protagonista indiscussa, che piaccia o meno.

Sforzatevi, se possibile, di adottare un atteggiamento costruttivo e di non chiudere le porte di fronte a persone che sembrano avere punti di vista diversi dal vostro. La rigidità non porta mai benefici, mentre una maggiore apertura arricchirà il vostro bagaglio di esperienze e potrebbe persino aumentare la vostra popolarità. Sul fronte lavorativo, le idee produttive non vi mancano, ma fate attenzione a non ostinarvi in modo eccessivo, poiché potrebbe causare tensioni. Per quanto riguarda l'amore, idealmente vorreste che il partner vi dedichi tutta la sua attenzione, ma a volte vi sentite oppressi e cercate di allontanarvi. Tuttavia, la vita affettiva è sempre ricca di sorprese, anche se non sempre gradite, ma certamente non vi farà mai annoiare.

Godetevi la vita e cercate di non lasciarvi trascinare dalla voglia di fare troppo. In futuro, potreste pentirvi di aver perso tempo prezioso.

Acquario: ★★★★★. Una splendida giornata si prospetta all'orizzonte. Grazie alla presenza della Luna nel segno del Cancro, potrete godere di un flusso positivo di energie e di un grande benessere. Questo si rifletterà anche nella vostra vita sociale, regalandovi momenti entusiasmanti da vivere appieno. La vostra predisposizione al dialogo vi permetterà di approfondire le relazioni con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. Parlando di lavoro, questo è il momento ideale per mostrare la vostra preparazione e competenza nel campo in cui operate abitualmente.

Approfittate anche per risolvere eventuali questioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda l'amore, avrete il desiderio di essere al centro dell'attenzione del vostro partner e verrete ricambiati con molte attenzioni e coccole. Nel corso del primo pomeriggio potrebbero presentarsi piccoli malanni, ma potrete contrastarli dedicandovi a momenti di relax e a leggeri esercizi fisici per sciogliere le tensioni accumulate.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 17 luglio rivela un periodo caratterizzato da sottotono diffuso. È il momento ideale per staccare la spina e prendersi del tempo per se stessi. Lasciate da parte gli impegni lavorativi e i problemi familiari, cercando di evitare persone invadenti che potrebbero influire negativamente sul vostro umore.

Approfittate di questa giornata per ritrovare la forma fisica e raggiungere un buon equilibrio emotivo. È anche il momento di pensare a progetti a lungo termine con il vostro partner, ma è importante essere onesti con voi stessi e con la persona amata. Prendetevi del tempo per riflettere e agite solo se siete veramente convinti. Evitate di essere troppo ostinati, poiché la vostra insistenza potrebbe creare tensioni nella relazione. Se desiderate seguire una dieta disintossicante, consultate un dietologo esperto anziché affidarvi a consigli non professionali. Ricordate di evitare diete fai da te o basate su voci di corridoio.