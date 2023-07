L'oroscopo dell'amore della settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023 vede protagonista il segno della Vergine e ha una predilezione particolare per i segni di Fuoco. Un altro segno che ottimale in questa settimana sarà lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco settimanali in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Sagittario intimo e passionale

1° Vergine: sia sul piano fisico che mentale l'amore sarà al centro della vostra settimana e intensificherà il vostro rapporto di coppia nel più breve tempo possibile.

Il dialogo, la comprensione dell'altro e una vivacità davvero coinvolgente potrebbero insieme darvi quello che state esattamente cercando nella vostra storia d'amore, e non semplicemente romanticismo fine a se stesso. Avrete un weekend molto passionale.

2° Sagittario: l'atmosfera in amore potrebbe essere molto intima, piacevole, passionale e con quel pizzico di romanticismo che sicuramente sarà quello che più di ogni altro vi darà anche delle possibilità a livello comunicativo. Ora lasciarsi andare alla tenerezza potrebbe essere molto più semplice, e il partner potrebbe essere in procinto di farvi una sorpresa che supererà tutte le precedenti. Ottimo weekend di serenità amicale e familiare.

3° Leone: l'amore sarà molto forte da punto di vista sentimentale, e sarete disposti a fare molti passi in avanti, superando anche qualche piccola divergenza, affinché la complicità diventi sempre più solida.

In famiglia finalmente supererete qualche barriera che con il tempo non ha fatto altro che alzarsi, impedendovi anche di esprimervi liberamente. Avrete una bellissima interazione con le nuove conoscenze, e non faticherete molto a renderle amicizie vere e proprie.

4° Toro: sarete molto teneri e romantici, anche se la parte più passionale della vostra personalità emergerà con più facilità.

Avrete la virtù di comprendervi perfettamente con il partner senza dover necessariamente conversare. La famiglia potrebbe regalarvi degli attimi di spensieratezza che vi porteranno anche a fare qualcosa di diverso dal solito e che faccia divertire tutte le parti. Secondo l'oroscopo il weekend vi darà qualche bella soddisfazione.

Bilancia stabile

5° Scorpione: ci sarà una affinità mentale con il partner molto interessante e speciale, che potrebbe essere davvero una spinta verso una stabilità molto più solida e che non renda la vostra situazione amorosa traballante e incerta. Sarete in grado di mettere da parte l'orgoglio e di collaborare per un clima familiare molto più unito e collaborativo, e i bisticci finalmente saranno accantonati quasi definitivamente.

6° Bilancia: l'atmosfera sul piano amoroso potrebbero trovare una relativa stabilità e anche qualche cosa che vi possa far pensare a una evoluzione di coppia abbastanza vicina. Le vostre aspettative in fatto di incontri potrebbero essere molto superiori. Potreste conoscere una persona che in qualche modo potrebbe rivoluzionare al meglio la vostra visione dell'amore e magari anche portarvi una bella sorpresa.

Con le amicizie ci sarà di cui stare attenti.

7° Gemelli: sicuramente la tenerezza la farà da padrone in questo periodo ma sarà anche vero che l'ambito passionale avvertirà una riduzione davvero forte e davanti alla quale non ci saranno risposte immediate. Secondo l'oroscopo avrete l'appoggio incondizionato della famiglia nelle decisioni più difficili da prendere, anche se l'affinità per il momento non sarà ai massimi storici. Farete qualche amicizia che però non segnerà in modo indelebile la vostra vita in questo campo.

8° Pesci: avrete una atmosfera molto serena che di tanto in tanto potrebbe fornirvi qualche momento estremamente romantico. Tuttavia ci sarà una voglia molto scarsa di far evolvere la vostra storia d'amore, preferendo lasciarla su un campo meno importante, almeno per il momento.

Stimolare qualche amicizia potrebbe essere la chiave per un progressivo aumento degli incontri che potreste fare nel corso della settimana, soprattutto nel weekend.

Ariete in calo

9° Ariete: il romanticismo dalle vostre parti potrebbe calare drasticamente, e potrebbe essere utile la comunicazione, specialmente se in questo periodo avete poche situazioni in sospeso e vorreste concentrarvi sulla vostra relazione d'amore. L'appoggio del partner in molte circostanze non mancherà, e potreste anche sviluppare una bella intesa con il trascorrere delle giornate. Avrete un bel giro di vite abbastanza interessante nel fine settimana.

10° Acquario: l'amore sarà un campo in cui l'equilibrio precario potrebbe darvi qualche grattacapo.

Al momento il romanticismo sarà messo da parte per una versione molto più pragmatica dei sentimenti, spingendoli laddove ce ne sarebbe bisogno anche se con una reticenza molto forte da parte vostra. Avrete modo di fare qualche conoscenza, ma non avranno nulla a che vedere con l'ambito amicale, piuttosto per altre situazioni come quelle affaristiche.

11° Cancro: avrete qualche momento di passione, ma nulla che possa essere per voi motivo di emozioni forti o positive che possano essere utili per l'evolversi della vita di coppia. Purtroppo dovreste prendere una decisione che vi faccia scendere a patti con i vostri sentimenti. In famiglia il clima potrebbe essere poco vivace e a tratti anche conflittuale, per cui vi darete da fare affinché il weekend sia più piacevole.

12° Capricorno: purtroppo l'ambito sentimentale potrebbe essere pressoché assente nel corso di questa settimana. Provare ad avere nuove amicizie purtroppo non sarà fattibile a causa di fattori del tutto estranei alla vostra volontà, mentre in amore subentreranno delle crisi molto significative che sfoceranno anche in separazioni definitive. Sarà il caso di voltare pagina, anche se al momento non ci sarà nulla che faccia presagire la nascita di un nuovo amore.