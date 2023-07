Nel weekend 29 e 30 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna vede in rialzo il segno del Pesci, energico e ottimale con gli affari. I guadagni saranno alla portata del segno del Sagittario mentre il Leone riscontrerà delle perplessità molto forti sul lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 29 e 30 luglio per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del weekend: Acquario in miglioramento

1° Pesci: finalmente avrete una carica energetica davvero ambiziosa, che vi farà fare dei salti di qualità con la vostra carriera che potrebbe decretare il vostro definitivo successo.

Potrete avere a che fare con una creatività alle stelle e una determinazione al di fuori dell'ordinario, secondo l'oroscopo. Non mancheranno i guadagni.

2° Acquario: il rapporto con i colleghi in constante miglioramento sarà anche molto prolifico per i progetti che avete elaborato in comune. Si creeranno degli scambi di opinione molto più produttivi del solito e una propensione particolare per il compromesso, secondo l'oroscopo.

3° Sagittario: arriveranno i guadagni e le ricompense in generale che in questo periodo avete atteso a lungo, secondo l'oroscopo. Finalmente potrete dare libero sfogo alla vostra creatività non soltanto con il lavoro e i progetti, ma anche con gli acquisti. Potreste incrementare le possibilità di stipulare affari affidabili e molto remunerativi.

4° Capricorno: finalmente potrete avere delle opportunità molto fortunate che potrebbero cambiare anche il vostro andamento per quanto riguarda il lavoro. I progetti saranno condivisi con la vostra squadra di lavoro e anche gli affari potrebbero essere davvero molto fruttuosi. Avrete un incremento delle finanze.

Opportunità per Scorpione

5° Scorpione: avrete moltissime opportunità di crescere dal punto di vista della carriera e avete anche qualche vantaggio nella realizzazione dei vostri progetti. Fare attenzione a qualche dettaglio sarà la chiave del vostro successo in questo fine settimana. La creatività vi darà una mano, secondo l'oroscopo.

6° Toro: arrivare a qualche traguardo voluto da tanto tempo sarà un bellissimo motivo per festeggiare questo fine settimana. Vi sentirete molto gratificati e finalmente avrete anche la volontà di staccare un po' la spina dalle faccende quotidiane. Con la squadra di lavoro ritornerà la sintonia di gruppo.

7° Ariete: avete un supporto in qualche progetto in questo momento potrebbe portarvi più agevolmente alla conclusione dello stesso, e senza che la vostra salute e il vostro benessere ne siano compromessi. Le energie potranno essere facilmente risparmiate se saprete come fare.

8° Leone: qualche perplessità sul piano burocratico vi metterà in condizione di prestare molta più attenzione a ciò che fate, secondo l'oroscopo.

Potrebbero venire fuori dei sintomi di stanchezza di cui il gruppo di lavoro potrebbe accorgersi, per cui riposate non appena potrete.

Pausa per Vergine

9° Vergine: ora una pausa dalle faccende lavorative e affaristiche sarà doverosa, anche se questo significherà fermarsi per un intero fine settimana. Avrete del tempo per fare qualche resoconto che potrebbe tornarvi utile se avrete voglia di fare qualche piccolo strappo alla regola in cui serviranno dei soldi. secondo l'oroscopo.

10° Gemelli: purtroppo le batterie saranno scariche e di conseguenza anche qualche progetto dovrà necessariamente essere procrastinato, secondo l'oroscopo. Con la squadra il clima non sarà molto sereno, per cui avrete solo poche occasioni di ristabilire la tranquillità e una intesa abbastanza efficace.

11° Bilancia: fare qualche sacrificio in questo momento potrebbe dare l'avvio a qualche gratificazione successiva, per cui sarà meglio farlo adesso. Purtroppo qualche contrasto la farà da padrone all'interno della vostra squadra, ma cercate di mantenere un certo equilibrio sarà abbastanza fattibile, secondo l'oroscopo.

12° Cancro: avrete un atteggiamento molto svogliato sul lavoro e la stanchezza giocherà la sua parte in questo fine settimana. Potreste subire un rallentamento professionale che vi darà non solo qualche grattacapo ma anche qualche insuccesso significativo.