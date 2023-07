La settimana dal 10 al 16 luglio 2023 assisterà a una situazione astrologica in cui il pianeta Mercurio stazionerà nella costellazione del Leone e Giove sarà positivo per i segni di acqua e di terra. L'Oroscopo segnerà un punto di svolta per il segno del Cancro e il segno del Toro. Di seguito le previsioni dell'oroscopo al 16 luglio per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna.

L'oroscopo settimanale 10-16 luglio della fortuna, segno per segno: Leone fortunato

1° Leone: la fortuna che avvertirete nella vostra atmosfera potrebbe essere dirompente e in grado di superare ogni ostacolo che si frapporrà fra voi e gli obiettivi che intenderete raggiungere il prima possibile.

Con gli affari Mercurio vi conferirà una dialettica eccellente che non solo vi darà più autostima e sicurezza, ma saprà anche valorizzare ogni gesto e movimento perché anch'essi comunicano. Secondo l'oroscopo la vivacità farà parte del fine settimana.

2° Cancro: Giove arriverà inaspettatamente in vostro soccorso in quegli affari che proprio non vogliono saperne di concludersi, per cui avrete una parte di lavoro assicurata e la stragrande maggioranza delle vostre finanze a vostra completa disposizione per fare qualche acquisto che vi interessa oppure per poter fare qualche sorpresa in più alle persone che amate. Avvertirete molte emozioni dovute alla vostra professione nel fine settimana grazie alla Luna.

3° Vergine: i progetti che avete in mente saranno finalmente realizzati entro questa settimana, secondo l'oroscopo, qualunque cosa accada. Ora più che mai Giove sarà un compagno eccellente per gli affari e la carriera, e non sarà un mero caso se riceverete tutte le ricompense che avevate in mente di avere. Potreste anche fare degli investimenti che ora più che mai saranno necessari alle vostre esigenze personali ma anche familiari.

4° Toro: Giove dalla vostra parte potrebbe regalarvi molto di più di semplici successi sul piano affaristico e professionale, secondo l'oroscopo. Avrete delle novità che potrebbero farvi sentire più forti e determinati che mai, che vi daranno delle possibilità uniche nel loro genere. Dal canto loro, gli ostacoli potrebbero essere molto più lievi di come ve li aspettate.

Fare del vostro meglio vi porterà anche ad assicurarvi delle proposte interessanti anche per il futuro.

Ariete ottimale con gli affari

5° Ariete: ci saranno delle buone notizie per il piano professionale, perché ora Mercurio sarà dalla vostra parte, favorendo la comunicazione e anche il senso degli affari. Il culmine della fortuna si raggiungerà nella prima parte della settimana in cui potrete dare sfogo anche alla vostra creatività e conferire al vostro operato il valore che si merita, mentre la seconda parte della settimana ci sarà un calo seppure lieve che però non intaccherà i risultati raggiunti.

6° Capricorno: fare molti progetti e concluderli tutti uno per uno sarà una delle soddisfazioni migliori che possiate mai trovare in questa settimana.

Sicuramente avrete qualche piccolo fraintendimento con le persone che vi circondano sul posto di lavoro, ma con un po' di pazienza sarà una sorta di emergenza che rientrerà senza alcun problema. Nel fine settimana i guadagni saranno finalmente raggiunti in modo tale da riuscire a fare qualche strappo alla regola.

7° Scorpione: fortuna e forze saranno dalla vostra parte per realizzare qualche piccolo desiderio che avevate in mente in questo periodo. La carriera forse avrà un lieve rallentamento a causa di Mercurio sfavorevole, ma al tempo stesso non vi lascerete abbattere da qualche ostacolo di troppo che sarà presente sul vostro cammino professionale. Essere tenaci farà parte del vostro modo di agire, e stavolta lo sarete più che mai con il trascorrere delle settimana, secondo l'oroscopo.

8° Gemelli: avrete qualche piccola difficoltà sul lavoro che faticherete un po' a scavalcare, secondo l'oroscopo. Purtroppo la fortuna non sarà una buona accompagnatrice in questa settimana, però potrete rivendicare qualche rimasuglio di energia che vi permetterà di fare moltissimo con le vostro sole forze. Le finanze potrebbero andare discretamente, a patto che riusciate a fare qualche sacrificio. Nel fine settimana potreste avvertire un po' di stanchezza in più.

Acquario a rilento con gli affari

9° Sagittario: avrete qualche matassa da sbrogliare sul posto di lavoro, e con la collaborazione di alcuni colleghi che riusciranno a non entrare in conflitto con voi potreste avere la possibilità di concludere ogni cosa nel migliore dei modi entro la prima parte della settimana.

Nella seconda metà della settimana invece si apriranno alcuni spiragli di occasioni più uniche che rare. Le energie si esauriranno in fretta, se non verranno utilizzate.

10° Bilancia: fare attenzione al denaro e allo shopping, perché dovrete cercare di far quadrare i conti in questo periodo particolare, soprattutto nella seconda metà della settimana. La prima invece potrebbe darvi qualche strumento necessario per poter valorizzare un progetto che potrebbe essere utile per la vostra carriera. Dovrete cercare di andare d'accordo con i colleghi, anche se questi potrebbero essere molto difficili con voi, secondo l'oroscopo.

11° Pesci: purtroppo sarete molto scarichi nel corso della settimana, sia fisicamente che mentalmente.

Avrete bisogno di una tregua prolungata ma allo stesso tempo gli impegni potrebbero assorbirvi in modo inevitabile. Fare attenzione ai risparmi ora sarà doveroso nei confronti di alcune spese che sarà necessario fare, mentre risparmiare potrebbe essere uno strumento molto più valido per trascorrere la settimana in tranquillità, seppure relativa.

12° Acquario: gli affari procederanno in modo molto lento, forse a causa di una concentrazione che in questa settimana non troverà alcun modo di migliorare in modo sensibile. Avrete a che fare con delle spese molto importanti che spesso e volentieri potrebbero mettere a repentaglio i vostri risparmi e che potrebbero essere molto pericolosi per il vostro stress. Con la squadra si aprirà uno scenario fatto di incomprensioni e divergenze di interessi, secondo l'oroscopo.