Nella settimana dal 10 al 16 luglio troveremo sul piano astrale Marte spostarsi dal domicilio del Leone (dove risiede Venere) al segno della Vergine, mentre Mercurio viaggerà dal Cancro (dove transita il Sole) al Leone. La Luna, intanto, cambierà domicilio passando dall'Ariete al Cancro, nel frattempo Nettuno assieme a Saturno stazioneranno nel segno dei Pesci. Giove, Urano e il Nodo Nord, infine, resteranno stabili nell'orbita del Toro, così come Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Cancro, meno benevolo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: nessun rimpianto. Secondo l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio, i nati Cancro potranno godersi queste giornate con la consapevolezza di avercela messa tutta, sia che si tratti di una nuova conoscenza affettiva che di un investimento finanziario, a prescindere da ciò che ne è derivato. Occhi aperti soltanto lunedì, quando il binomio Marte-Luna di Fuoco potrebbe innescare qualche parentesi bizzosa.

2° posto Pesci: focus sugli obiettivi. Voler raggiungere un traguardo professionale o il miglioramento in un rapporto relazionale intricato saranno, con buone probabilità, delle mire che i nati Pesci prenderanno seriamente in considerazione questa settimana. Nelle giornate del 14 e 15 luglio, però, per giungere a tali obiettivi il segno Mutevole sceglierà di imboccare delle vie traverse cogliendo d'improvviso la concorrenza o la persona in questione.

3° posto Sagittario: iniziative. Togliendo le dispersive giornate del weekend, il resto della settimana parrà spingere i nati Sagittario a dare il via a nuove iniziative di stampo lavorativo, all'interno delle quali riuscirà con semplicità a coinvolgere figure di spicco di ambienti professionali per i quali ha operato in precedenza.

I mezzani

4° posto Scorpione: cambio d'idea. Ciò che si trasformerà esternamente nell'esistenza di casa Scorpione in questa settimana potrebbe mutare anche internamente nei nativi, con quest'ultimi che saranno spinti dal parterre astrale, duetto Giove-Nodo Nord in primis, a mettere in discussione opinioni e idee ma soprattutto ad accantonare eventuali preconcetti.

5° posto Bilancia: piccoli piaceri. Superato un lunedì dai toni nostalgici, questa settimana d'estate avrà buone chance di consentire ai nati Bilancia di poter apprezzare appieno le piccole gioie quotidiane ed essere grati per le stesse, ad esempio lasciandosi affascinare da un tramonto mozzafiato oppure stimare la cura che il partner ha messo in campo per preparare la colazione.

6° posto Leone: bilancio economico. Alla stregua di una staffetta, Marte e Mercurio si daranno il cambio nel segno del Leone quasi come se il carnet planetario volesse barattare la grinta con la lucidità, ma anche la propensione a spendere con la ricerca di freschi stimoli. Cambio astrale che, specialmente l'11, il 12 e il 13 luglio, suggerirà a gran voce al segno di Fuoco di fare un certosino bilancio delle loro finanze, atto a non sperperare nemmeno un centesimo sino a fine agosto.

7° posto Acquario: diversificare. Lo spostamento del Messaggero degli Dei in settima casa farà il paio con la posizione avversa del Luminare notturno da martedì a giovedì, giornate nelle quali i nati Acquario potrebbero avvertire la pesantezza di alcuni impegni presi nell'ultimo periodo. A tal proposito, il segno Fisso da venerdì in poi avrà l'occasione di diversificare in maniera più produttiva e rasserenante le sue giornate.

8° posto Gemelli: a muso duro. L'inizio e la fine di questa settimana di luglio porgerà presumibilmente sul piatto dei nati Gemelli diverse provocazioni dal mondo circostante, sgambetti relazionali ai quali il segno Mobile reagirà a muso duro innescando controproducenti reazioni a catena.

Toni decisamente più leggeri in tal senso avverranno venerdì e sabato, giornate dove ci sarà tempo per una fuga romantica.

9° posto Ariete: in dubbio. Alcune importanti scelte esistenziali messe in atto da inizio 2023 a oggi avranno buone chance di essere passate al vaglio dai nati Ariete questa settimana, specialmente lunedì quando ciò che non va in quei settori sarà più evidente che mai. Col trascorrere delle giornate, e ancor di più il 16 luglio, il segno di Fuoco si renderà conto che col tempo anche le situazioni più intricate finiranno per ammorbidirsi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: step obbligati. Prima di giungere a qualsiasi traguardo ci sono sempre una serie di passaggi coi quali dover fare i conti e i nati Toro, nel corso di questa settimana, potrebbero doversi rapportare agli step più duri e significativi per arrivare alla meta anelata.

In questa corsa dai ritmi frenetici e dai risvolti poco preventivabili, il segno di Terra avrà l'occasione di rallentare i giri del motore mercoledì e giovedì.

11° posto Capricorno: affaticati. Questi sette giorni estivi saranno, con buona probabilità, i meno scorrevoli per i nati Capricorno in quanto avvertiranno una forte dose di stanchezza mista a un pizzico di sfiducia in ciò che sarà. Sensazione d'insoddisfazione che verrà leggermente mitigata dal 12 al 14 luglio, quando il segno Cardinale godrà di una piccola soddisfazione in ambito amoroso.

12° posto Vergine: le briciole. Chi ha giocato almeno una volta a Monopoli conosce bene la misera valenza di Vicolo corto e Vicolo stretto, difatti quando gli avversari finiscono sopra a queste due caselle pagano al proprietario delle cifre esigue.

Una solfa similare potrebbe accadere ai nati Vergine in questa settimana di luglio, col segno Mobile che si ritroverà a dover fare i conti con ridimensionamenti professionali o compromessi da dover accettare nel ménage sentimentale.