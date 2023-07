Nella giornata di lunedì 31 luglio 2023, l'Oroscopo dell'amore vede protagonisti indiscussi i nati sotto i segni del Toro e dell'Ariete, al momento alle prime due posizioni. Il focus sarà principalmente sulla famiglia, ma non mancheranno momenti di passione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo per tutti i segni in amore: Pesci sincero

1° Ariete: solidali e attenti. Con le persone che vi circondano sarete disponibili e gentili, mentre con il partner la passionalità la farà da padrone, soprattutto in serata.

Le vicende familiari ora si piegheranno ad esclusivi momenti di spensieratezza.

2° Toro: secondo l'oroscopo avvierete un bellissimo confronto in famiglia per poter migliorare drasticamente il vostro rapporto con gli altri e portarlo anche a regalarvi dei momenti di serenità unici. Farete qualche incontro che vi farà battere il cuore.

3° Pesci: sarete molto sinceri con la persona amata e dal canto suo questa apprezzerà di certo. Le questioni di carattere amicale potrebbero subire una svolta decisamente allettante, soprattutto se sarete disposti a lanciarvi in qualche bella avventura insieme.

4° Leone: l'intesa amorosa si farà sempre più sentita all'interno della vostra coppia, e stimolare anche la passionalità in questo momento potrebbe essere appagante.

Secondo l'oroscopo fare qualche sorpresa alla famiglia potrebbe essere un modo per mettere da parte le divergenze.

Vergine sentimentale

5° Vergine: sarete molto propensi a lasciarvi andare ai sentimenti e alle emozioni che questo lunedì potrebbe portarvi in dono. In famiglia la serenità sarà fatta di tenerezza ma anche voglia di scoprirsi dal punto di vista caratteriale.

6° Acquario: secondo l'oroscopo state volontariamente appianando qualche divergenza che con il trascorrere del tempo potrebbe peggiorare se non fate nulla per impedirlo. In amore sarete molto propensi alla stabilità piuttosto che al romanticismo e a qualche situazione melensa.

7° Sagittario: state avendo qualche piccola delusione amicale, ma il partner saprà come farvi tirare su di morale.

Avvertirete una sintonia familiare che migliorerà di ora in ora. Avrete modo di conoscere meglio qualcuno che vi è molto vicino.

8° Scorpione: fare qualche avventura amorosa vi potrebbe arrecare qualche delusione che con il tempo potrebbe essere motivo di tristezza. Fare qualcosa che vi faccia distrarre sarà un toccasana per il vostro umore. Dovreste amarvi molto di più.

Emozioni in calo per Cancro

9° Cancro: secondo l'oroscopo le emozioni potrebbero subire un crollo significativo, ma non per questo sarete preda di sconforto, o perlomeno non per tutto l'arco temporale della giornata. Avrete anzi, una serata davvero molto particolare e a tratti anche divertente.

10° Gemelli: la vita da single potrebbe essere davvero soddisfacente in questo momento, soprattutto se vi permetterà di focalizzarvi sulle amicizie, soprattutto quelle di vecchia data, perché fare incontri adesso potrebbe essere alquanto difficoltoso e anche controproducente per voi stessi.

11° Capricorno: la vita familiare potrebbe essere un po' troppo carica di responsabilità in questo momento. Principalmente avrete un appoggio familiare non troppo solido, per cui rimboccarvi le maniche, anche se da soli, potrebbe essere la scelta adatta alle vostre esigenze.

12° Bilancia: il partner potrebbe avviare con voi un periodo di forte incertezza, e voi altrettanto. Purtroppo la comunicazione in questo momento sarà ridotta ai minimi termini, e difficilmente potrebbero riprendere prima che possiate evitare un allontanamento o una separazione.