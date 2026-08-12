Nella giornata di domani giovedì 13 agosto 2026 l'oroscopo prevede tanto successo rinnovato per i nati sotto il segno del Toro. Per i Pesci si verificherà un rialzo nella classifica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Toro: il successo nell'ambito lavorativo continuerà ad essere protagonista, ma in più si aggiungerà una intesa di coppia che potrebbe farvi fare un passo decisamente importante con il partner. L'oroscopo segnala anche una bellissima sorpresa.

2° Leone: sarete pervasi da un senso di tranquillità e sicurezza economica che vi renderà la vita quotidiana decisamente più semplice. Ma non solo. Potreste sperimentare una esperienza che capiterà poche volte nella vita.

3° Acquario: secondo l'oroscopo di domani, avrete in mano la situazione professionale come mai prima d'ora. In famiglia ritornerà una atmosfera armoniosa, complice anche la stabilizzazione della vostra vena emotiva più profonda.

4° Sagittario: progettare nuove prospettive di lavoro vi darà altri strumenti su cui contare dal punto di vista economico. Farete una scelta che vi darà esperienze dirette nel rapporto con gli altri.

5° Pesci: in rialzo. Finalmente avrete il coraggio per confessare i vostri sentimenti alla persona amata e di sbilanciarvi in un futuro abbastanza promettente per la vostra carriera.

Avrete impegni ma non sa impedirvi di riposare.

6° Ariete: idee. Ci saranno tante idee da mettere sul tavolo di lavoro, ma alcune dovranno fare i conti con qualche piccolo imprevisto che non sarà derogabile.

Le stelle suggeriscono di essere prudenti in amore. Il rapporto con la famiglia sarà in netto miglioramento.

La seconda parte

7° Vergine: con il partner tornerà il gelo e il distacco, forse a causa di una divergenza di intenti particolarmente pesante. L'oroscopo suggerisce di riflettere attentamente su ciò che vorreste fare in un prossimo futuro.

8° Bilancia: le vostre idee saranno ancora allo stato embrionale, ma allo stesso tempo la volontà di realizzarle non vi manca. Al momento l'amore non sarà contemplato, probabilmente con il partner avrete un atteggiamento freddo.

9° Cancro: le stelle consiglieranno di non esternare ciò che avete deciso di fare agli altri. Ora ci saranno elementi che potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote e allontanarvi dai vostri sospirati obiettivi, secondo l'oroscopo.

10° Scorpione: l'oroscopo suggerisce di essere meno impulsivi, di non dare nulla per scontato e di evitare pensieri negativi. Anche se non ci sarà la fortuna a sostenervi, potrete dare piccoli passi che faranno il proprio dovere in un prossimo futuro.

11° Capricorno: emotività a terra. Troverete rifugio nelle questioni personali per poter affrontare le spinose situazioni lavorative. Lo stress sarà dietro l'angolo, sarà meglio evitare di essere troppo rigidi nelle vostre decisioni.

12° Gemelli: spossati. Avrete la carica completamente svuotata, ragion per cui finirete con l'isolamento per gran parte della giornata. Fate attenzione ai risparmi, non avrete molta dimestichezza con il denaro in questo momento.