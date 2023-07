Nella giornata di sabato 8 luglio 2023, l'Oroscopo vedrà in rialzo il segno del Toro mentre per quello del Bilancia ci sarà un ribasso alquanto significativo. Il Cancro avrà una giornata impegnativa.

Di seguito, le previsioni dell'oroscopo dell'8 luglio per tutti i segni dello zodiaco di sabato.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: Gemelli eccellente in amore

1° Toro: secondo l'oroscopo avrete una montagna di novità sul piano professionale e una complicità con i colleghi davvero ammirevole. La vostra dedizione sarà di esempio anche a coloro che sono venuti in tempi più recenti e che non hanno ancora trovato un punto di riferimento.

2° Gemelli: con i sentimenti vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. Arriverà la conferma che la persona che vi fa battere il cuore sarà realmente innamorata voi, per cui comincerete a vedere un modo molto più roseo il vostro futuro sul piano amoroso.

3° Capricorno: gli affari procederanno a meraviglia, secondo l'oroscopo. La fortuna del tutto particolare che ora più che mai sta facendo capolino nella vostra quotidianità potrebbe essere il trampolino di lancio verso un progetto molto più ambizioso, anche se più difficile da perseguire.

4° Vergine: fare qualcosa che gli altri non fanno potrebbe esservi di aiuto per avere priorità su una faccenda su cui state lavorando da molto tempo e che vorreste concludere nel migliore dei modi.

In amore ci saranno degli attimi di pura estasi in cui ogni cosa potrebbe volgere in meglio.

Contrasti per Ariete

5° Acquario: l'ottimo umore di cui vi renderete protagonisti in questa giornata di sabato potrebbe essere condita di emozioni sul piano familiare e anche su quello che riguarderà più da vicino l'ambito amoroso. Secondo l'oroscopo sarete sopraffatti da un senso di felicità non indifferente.

6° Cancro: avere degli impegni adesso vi farà smettere di pensare a qualcosa di negativo, finendo inevitabilmente per poter dedicarvi ai vostri progetti personali e a fare anche qualche passo in avanti in amore. Gli affari saranno al di sopra delle aspettative, così come i guadagni.

7° Pesci: la soddisfazione potrebbe essere l'elemento dominante di questa giornata, secondo l'oroscopo.

Avrete una determinazione che vi farà sentire abbastanza spediti con l'andamento dei vostri progetti e allo stesso tempo anche le questioni più difficili verranno finalmente sciolte.

8° Ariete: potreste avere qualche piccolo contrasto con i colleghi all'interno dell'ambiente lavorativo, al tempo stesso però potreste registrare qualche piccolo successo che potrebbe evolversi inaspettatamente anche sul fattore economico.

Riposo per Leone

9° Leone: forse dovreste riposare e ricaricare le batterie in attesa di una nuova sfida da portare avanti. L'oroscopo si concentrerà su un unico consiglio in particolare, quello di non sovraccaricare la vostra mente di progetti che al momento non saranno alla vostra portata.

10° Sagittario: sbilanciarsi in amore in questo momento vorrà dire affrettare troppo i tempi, per cui pazientare con questo aspetto potrebbe essere la decisione migliore da prendere, nonostante vogliate a tutti i costi fare il contrario. Evitate le discussioni in famiglia.

11° Bilancia: lasciarvi sopraffare da qualche evento sul piano sentimentale vi potrebbe portare ad un senso di irritazione molto alto per poterlo gestire. Evitate però allo stesso tempo che la tristezza possa farsi largo nella vostra mente portandovi a decisioni discutibili.

12° Scorpione: dovrete fermarvi a riflettere su alcune scelte che hanno condizionato troppo la vostra vita recente. Gli affari subiranno una battuta d'arresto che sarà meglio riattivare quanto prima per evitare che l'ambito economico subisca dei danni.