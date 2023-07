Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio invitano i Bilancia a cogliere al volo certe occasioni. I Pesci, invece, sono un po' stressati, per questo dovrebbero avere più pazienza. I Toro sono desiderosi di tante cose, ma bisogna fare attenzione altrimenti si resta con un pugno di mosche.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: questa settimana si preannuncia un po' stressante. Avete tante cose a cui badare, e potreste essere presi dal panico e dalla smania di riuscire a portare tutto a termine.

11° Ariete: le stelle vi invitano a essere un po' più leggeri e reattivi.

Ci sono dei cambiamenti, ma l'Oroscopo dal 24 al 30 luglio vi invita a mantenere la calma e a tenere a freno i bollenti spiriti.

10° Toro: presi dalla voglia di avere tutto potreste finire per commettere qualche errore imperdonabile. Cercate di essere cauti e di non prendere troppo sul serio alcune critiche.

9° Cancro: imparate dai vostri errori e cercate di essere cauti. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità, ma è necessario mantenere calma e concentrazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: cogliete al volo certe occasioni e non perdete tempo in chiacchiere. Le stelle vi invitano a osare e a non perdere il controllo per cose futili.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo dal 24 al 30 luglio vi esortano a staccare un po' la spina.

Siete piuttosto stanchi e avete un po' troppe cose da fare, per tale ragione bisogna fermarsi un attimo.

6° Scorpione: buon momento per iniziare un nuovo progetto. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale dovete imparare a mettervi in gioco e a non fermarvi.

5° Acquario: siete un po' troppo impazienti e questo potrebbe causare qualche piccolo problema di valutazione.

In ambito professionale dovete riflettere bene prima di essere frettolosi.

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio

4° in classifica, Gemelli: siete molto impegnati in questo periodo. Le previsioni dell'oroscopo dal 24 al 30 luglio vi spingono a mettere da parte l'orgoglio e a darvi da fare in amore.

3° Leone: se ci tenete davvero a una persona dovete mettervi in gioco e lottare.

Non fermatevi davanti alle apparenze, e cercate di essere chiari con voi stessi e con gli altri.

2° Vergine: ci sono sentimenti che proprio non si possono reprimere. Cercate di dare libero sfogo a tutto quello che tenete dentro, in modo da spiccare il volo e brillare.

1° Capricorno: siete in attesa di una grande novità e questo è un ottimo momento. Dovete cercare di darvi da fare e di non arrendervi al primo ostacolo. Grandi successi in arrivo.