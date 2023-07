L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio 2023 annuncia cambiamenti nella vita di alcuni segni dello zodiaco. Che cosa accadrà nell’ultima settimana di luglio? Secondo le stelle, i nati sotto il segno del Toro saranno poco razionali soprattutto a livello amoroso e sentimentale.

Per i lavoratori che appartengono al segno dei Gemelli, ci saranno delle novità e sorprese. Per gli Acquario che hanno una relazione sentimentale ci saranno ancora tensioni e incomprensioni da affrontare. Scoprite come sarà la vostra settimana amorosa e lavorativa, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 luglio e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo della settimana 24-30 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questi giorni cercate di non essere impulsivi in amore, fermatevi e riflettete sul futuro della vostra relazione romantica. Con un atteggiamento più cauto e saggio eviterete problemi irrisolvibili. Attenzione nel lavoro, non fate passi falsi e non lamentatevi con le persone che hanno a che fare con voi, potrebbero pugnalarvi alle spalle. Voto: 5

Toro – Dialogare con la persona che vi interessa tanto non sarà facilissimo, visto che in questo periodo siete poco razionali. Se avete problemi di famiglia, non andate in escandescenza, potreste litigare con il vostro coniuge e dire cose ingiuste. Nel campo lavorativo, dovete cogliete l’attimo.

Se tutto vi sembra remare contro, non disperatevi: presto la ruota girerà a vostro favore. Voto: 6

Gemelli – Bellissima settimana per le coppie che progettano una vacanza o che vogliono godersi più tempo insieme. I single innamorati dovrebbero organizzare una cena romantica a lume di candela, oppure una sorpresa da lasciare senza fiato la persona interessata.

Ottime notizie sul fronte del lavoro: soldi, fortuna e nuovi contratti. Voto: 7

Cancro – Nell’ambito amoroso, più sarete sinceri con voi stessi e con la persona amata, meglio affronterete questo periodo complicato. Le difficoltà sono opportunità per migliorare, rafforzare i legami più importanti, plasmare meglio i progetti brillanti.

L'Oroscopo settimanale del lavoro dice che sarete sempre in prima linea ed esplorerete nuovi orizzonti. Non mancheranno successo e soddisfazioni. Voto: 7

Previsioni degli astri per la settimana 24-30 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Nei rapporti di coppia, alti e bassi rientrano nella normalità. Ma nel vostro caso c’è da preoccuparsi, visto che la freddezza e la noia stanno corrodendo i vostri sentimenti. Se siete liberi professionisti, attenzione alle spese di troppo. Per i giovani lavoratori, arrivano nuove occasioni o soluzioni. Voto: 6,5

Vergine – Nel campo sentimentale, per chi cerca solo avventure estive, sarà accontentato. Le stelle promettono a tutti, coppie e single, sorprese e soddisfazioni.

Siete pieni di lavoro, l’oroscopo consiglia di occuparvi solo di progetti che portano guadagno e soddisfazione. Massima prudenza negli investimenti e nelle spese extra. Voto: 7

Bilancia – Finalmente potete voltare le spalle ai problemi che vi sembravano insormontabili. Se tra voi e la vostra dolce metà ci sono ancora segreti, è arrivato di vuotare il sacco. Nel campo professionale, realizzerete molto e raccoglierete una bella manciata di soddisfazioni. Migliora in maniera graduale anche la vostra situazione economica. Voto: 7

Scorpione – L'oroscopo dell'amore promette di farvi vivere un’estate incandescente, ricca di emozioni nuove, di sorprese meravigliose. Alcune coppie fresche inizieranno una convivenza, altre invece potrebbero chiudere una relazione che non regala più nulla.

Sul fronte del lavoro, dovete fare molta attenzione agli investimenti ed essere poco precipitosi negli affari, negli accordi. Voto: 7,5

L'ultima settimana di luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà un periodo abbastanza soddisfacente in amore. Potreste vedere la realtà in maniera buia e senza via di uscita, cercate però di non abbattervi, presto vedrete la luce e soluzioni giuste per i vostri grattacapi. Le coppie innamorate dovrebbero pensare a una vacanza e godersi la vita. Avete poca voglia di lavorare in questo periodo, ma vi tocca sbarcare il lunario. Voto: 6,5

Capricorno – In questa estate è più facile conoscere gente nuova e, quindi, l’amore sarà più intrigante.

Le stelle vi vedono protagonisti di avventure, ma anche di situazioni che lasceranno il segno. Impegnatevi di più nel lavoro, e se non lo avete, cercatelo. È estate, potreste trovare qualche buona occasione. Voto: 7,5

Acquario – Nel campo amoroso, anche in questa settimana non mancheranno le tensioni e le incomprensioni. Che abbiate ragione oppure torto, affrontate tutto con serenità. Se con il partner c’è amore, tornerà tutto a posto in poco tempo. Se, invece, c’è noia, nutrirete una grande voglia di evasione. L'oroscopo settimanale del lavoro dice che nei prossimi giorni ci saranno dei cambiamenti importanti, datevi da fare. Voto: 6,5

Pesci – Sul fronte dell’amore, sforzatevi di gestire con equilibrio le vostre emozioni e i vostri sentimenti.

Anche se una persona nata sotto il segno dei Gemelli potrebbe farvi perdere le staffe, perdonatela e risolvete le cose storte insieme. Il lavoro non è quello dei vostri sogni, però, è pur sempre qualcosa. Evitate polemiche. Voto: 7