Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto invitano i Sagittario ad approfittare dei momenti in cui si è dinamici. I Cancro sono un po' vittime dei loro stessi pensieri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete un po' chiusi in voi stessi e fate parecchia fatica ad emergere. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti e flessibili, specie nei rapporti interpersonali.

11° Cancro: secondo le previsioni dell'Oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto, i nati sotto questo segno sono un po' intrappolati nei propri pensieri.

Bisogna essere un po' più leggeri.

10° Ariete: in amore potreste ricevere qualche bella soddisfazione, ma cercate di non cantare vittoria troppo presto. Dal punto di vista professionale, invece, sarebbe opportuno allargare un po' gli orizzonti.

9° Toro: giornate piuttosto produttive per voi. Se ci sono delle novità in arrivo, allora è il caso di tenere gli occhi be aperti e accettarle di buon grado. La staticità non vi sarà di nessun aiuto in questo momento.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: fate sempre del vostro meglio per emergere. In ambito professionale è assolutamente importante essere in forma, sia con il corpo sia con la mente.

7° Capricorno: siete un po' polemici, ma nulla che non possa essere attenuato con un po' di attenzione e cautela.

Secondo l'oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto, i nati sotto questo segno devono essere meno ribelli.

6° Scorpione: buon momento per quanto riguarda le scelte in ambito professionale. Cercate di lasciarvi trasportare dagli eventi e non prendetevi troppo sul serio. L'autoironia è importante.

5° Pesci: se non vi va di fare una cosa, semplicemente non fatela.

Compiere azioni contro voglia non farà che acuire ancor di più certi dissapori e ostilità. Nel lavoro vi sentite appagati.

Oroscopo segni fortunati dal 31 luglio al 6 agosto

4° in classifica Sagittario: siate dinamici e non arrendetevi mai. Ci sono dei giorni in cui ci impiegherete un po' di tempo in più per carburare, mentre in altri sarete dinamici e scattanti.

3° Leone: siete pieni di spirito di iniziativa e di voglia di fare. In ambito professionale è bello mettersi in gioco e cercare di superare sempre le aspettative vostre e delle persone che vi circondano.

2° Bilancia: ottimo momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Le stelle sono favorevoli e vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Non aspettate che siano gli altri a decidere per voi.

1° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo della prossima settimana denotano dei giorni molto dinamici. Le stelle sono favorevoli e vi invitano ad ampliare le vostre vedute per esplorare nuovi orizzonti.