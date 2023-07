Secondo l'Oroscopo, la settimana dal 31 luglio al 6 agosto sarà molto vivace per i nativi dell’Acquario e movimentata per quelli che sono nati sotto il segno della Vergine. Il Sole promette ai nati in Leone buoni rapporti con la loro famiglia e un piacevole clima in casa. Per sapere come sarà l’atmosfera in famiglia, di seguito trovate le previsioni dell'oroscopo che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto.

La settimana dal 31 luglio al 6 agosto secondo l'oroscopo della famiglia: da Ariete a Cancro

Ariete – L'impatto della Luna sarà abbastanza leggero.

I rapporti con la vostra famiglia dovrebbero, quindi, attraversare una fase abbastanza armoniosa, a patto però che voi non siate troppo esigenti con i vostri cari.

Toro – Con la vostra famiglia, a volte, vi sentirete fuori posto, desiderosi di compiacere, di essere amati e obbediti. L'oroscopo afferma che la cosa più saggia da fare è quella di adottare un comportamento discreto e un po' bonario.

Gemelli – Questa volta, le vostre preoccupazioni saranno principalmente rivolte ai vostri figli. Molti di voi prenderanno seriamente in considerazione l’dea di allargare la famiglia, nonostante i tempi difficili. Quelli che hanno figli cercheranno di offrire loro le migliori possibilità per vivere una vita serena e meno problematica.

Cancro – La vostra amorevole famiglia vi farà capire quanto è attaccata a voi, quanto vi ama. Inoltre, non avrete nessuna difficoltà ad andare d’accordo e a mantenere un rapporto sereno e tranquillo. Soprattutto i vostri figli vi daranno innumerevoli soddisfazioni.

Previsioni dell'oroscopo settimanale al 6 agosto, vita di famiglia: da Leone a Scorpione

Leone – L’influenza del Sole nel settore familiare vi promette buoni rapporti con i vostri cari e un’atmosfera piacevole in casa. Ma attenzione, Nettuno in pessimo aspetto potrebbe causarvi un’ansia che non avrà motivo di esistere, o rendervi a volte troppo esigenti con la vostra famiglia.

Siate più tolleranti e andrà tutto bene.

Vergine – Secondo l'oroscopo per la famiglia, si prospetta una settimana a dir poco movimentata. Evitate, per quanto possibile, di prendere posizione nelle controversie familiari, soprattutto se coinvolgono i vostri fratelli e le vostre sorelle.

Bilancia – Non ci sarà motivo per discutere pesantemente con la vostra vita familiare. In effetti, i pianeti non influenzeranno direttamente il settore legato alla famiglia. Per molti nativi della Bilancia, la vita domestica sarà tranquilla.

Scorpione – Questo aspetto di Plutone enfatizzerà alcuni problemi con i vostri figli. Non trascinate le cose a lungo, o i vostri figli avranno l’impressione che non vi importi davvero di loro.

Previsioni dell'oroscopo familiare per la settimana 31 luglio-6 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il pianeta Venere in bellissimo aspetto proteggerà la vostra casa, dove assaporerete una felicità discreta ma così intensa. Se fate un viaggio con la vostra famiglia, sarà un successo. A contatto con paesaggi insoliti e nuove sensazioni, i vostri sentimenti familiari saranno arricchiti e approfonditi.

Capricorno – Come conciliare severità e indulgenza, fermezza e comprensione, nel rapporto con i figli: questa è la grande domanda che questa volta vi assillerà. Alla fine, è il buon senso che guiderà la vostra condotta.

Acquario – Settimana molto vivace. I vostri figli saranno in ottima forma.

Spetta a voi assumere e incanalare il vostro piccolo mondo. Con le persone anziane che vi stanno attorno, questa settimana sarà meno facile da gestire.

Pesci – Assicuratevi di mostrare il vostro affetto ai vostri familiari: i vostri cari hanno bisogno di tenerezza. Non dovrebbero vedervi solo come un assicuratore o un banchiere. Soprattutto perché voi stessi avrete bisogno più che mai di trovare un clima emotivo armonioso a casa.