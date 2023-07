L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio 2023 è pronto a dare conto a voi lettori di come saranno le stelle. In evidenza la seconda settimana del mese per i segni della seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'Oroscopo sottolinea che il Capricorno, tra i sei segni in analisi, si distingue con la migliore valutazione, seguito dalla Bilancia. Il Sagittario, invece, si troverà in una fase abbastanza stabile ma nella media. Scorpione, Acquario e Pesci, infine, ricevono un voto sufficiente, senza particolari eccellenze.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 17 a domenica 23 luglio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. La settimana per voi nativi sarà eccezionalmente favorevole per quanto riguarda l'amore. I sentimenti avranno un ruolo di primaria importanza, vista la presenza della Luna nel segno a fare da cornice. Uniche eccezioni la giornata di lunedì e quella di martedì, che potrebbero presentare qualche problema. Dopo questo momento critico, tutto il periodo risulterà molto facile da vivere in molti settori. Sentirete un forte desiderio di rifugiarvi nel calore degli affetti di amici e persone amate, di stare tra le cose che vi sono familiari e di gustare la dolcezza dell'intimità.

Se seguirete il vostro istinto e farete affidamento sulle vostre buone intuizioni, non incontrerete ostacoli significativi. Molti di voi ritroveranno lo spirito giusto per affrontare non solo questa settimana, ma anche quella che seguirà.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

domenica 23 luglio (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22;

★★★★ giovedì 20 luglio;

★★★ martedì 18 luglio;

★★ lunedì 17 luglio 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Vi aspetta un periodo poco positivo, privo delle tanto desiderate giornate eccezionali. La penultima settimana di luglio porterà solo due giornate con un rating di cinque stelle (lunedì e martedì). Tuttavia, non lasciatevi abbattere se le cose non dovessero andare nel modo desiderato e, soprattutto, proteggetevi dalle influenze esterne negative.

È importante non perdere fiducia, poiché il periodo problematico sta passando o è ormai agli sgoccioli. Allentate la presa e preparatevi a vedere un cielo più favorevole. Ascoltate i buoni consigli che vi vengono dati senza necessariamente rispondere o ribattere. Non lasciate che le circostanze negative influenzino il vostro stato d'animo e la vostra determinazione. Concentratevi sulle vostre forze interiori e sulla capacità di adattamento.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 17, martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, sabato 22, domenica 23;

★★★ giovedì 20 luglio;

★★ venerdì 21 luglio 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Si prevede possa essere una settimana abbastanza alla portata.

Tuttavia, è importante prestare attenzione ai rapporti con le persone e alle attività che andrete a svolgere. L’atmosfera amorosa sarà intensa e appassionante, e per chi è in coppia ci saranno grandi emozioni e sentimenti sopiti che si risveglieranno. Gli incontri che avverranno in questo periodo avranno tutte le carte in regola per diventare legami importanti. Potreste avere un po’ di ansia per il denaro, ma se lavorate in proprio c’è una grande soddisfazione in arrivo. Questo è il momento giusto per pianificare il futuro, soprattutto a metà settimana: saranno giornate interessanti per l’amore, per risvegliare la passione e la voglia di libertà.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

mercoledì 19 luglio; ★★★★★ martedì 18, giovedì 20;

★★★★ lunedì 17, venerdì 21;

★★★ domenica 23 luglio;

★★ sabato 22 luglio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. La prossima settimana si preannuncia fortunata, sia nell'amore che nel lavoro. Avrete l'opportunità di vivere una giornata eccezionale venerdì e poi nel weekend. Potrebbero esserci alcuni ostacoli lungo il cammino, specialmente a metà periodo, ma con le giuste mosse sarete in grado di superarli senza troppe difficoltà. Dedicate maggiore attenzione ai rapporti personali che meritano di essere coltivati. Non rimandate incontri, messaggi o telefonate importanti.

Sarete gratificati dal nutrire e mantenere tali relazioni, che potrebbero portare gioia e appagamento nella vostra vita. Nel lavoro, sarete efficienti e riconosciuti per le vostre competenze. Approfittate di questa settimana favorevole per mettere in atto le vostre idee e ottenere risultati significativi.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

venerdì 21 luglio; ★★★★★ lunedì 17, sabato 22, domenica 23;

★★★★ martedì 18, giovedì 20;

★★★ mercoledì 19 luglio.

♒ Acquario: voto 6. Sarà una settimana da dedicare alle normali situazioni. Avrete l'opportunità di prendervi cura delle questioni scadenti come spese, tasse, mutui o rate da pagare. Inizierete la settimana con una nota positiva con giornate caratterizzati da cinque e quattro stelle.

Durante questi giorni, le previsioni astrali indicano ottime probabilità di portare a termine con successo ciò a cui tenete particolarmente. Sarete in grado di cogliere le opportunità che si presenteranno, soprattutto nel campo lavorativo. Potrebbero esserci nuovi accordi o possibilità di crescita, a seconda della vostra età e delle circostanze personali. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni, perché verrà messa alla prova la vostra abilità. Per i single, tra mercoledì e sabato possibile un colpo di fulmine!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 18, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, sabato 22;

★★★ venerdì 21 luglio;

★★ giovedì 20 luglio 2023.

♓ Pesci: voto 6.

La settimana numero tre di luglio potrebbe non essere all'altezza delle vostre aspettative. Tuttavia, non preoccupatevi, questo periodo è temporaneo e presto ritroverete la serenità che vi spetta di diritto. Nel frattempo, il consiglio è di sfruttare al meglio la metà e la fine della settimana, quando avrete più energia e determinazione. Organizzatevi in modo da dedicare il tempo necessario alla vostra famiglia. È importante aprire il dialogo e risolvere eventuali questioni irrisolte. Fate uno sforzo favorendo un dialogo sincero con i vostri cari. Questo vi aiuterà a ricostruire e rafforzare i legami eventualmente traballanti. Tenete presente che questa fase passeggera: continuate a credere in voi stessi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: