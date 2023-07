L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio 2023 è pronto a svelare le previsioni zodiacali per la penultima settimana dell'attuale mese. In questa occasione, ci concentreremo su pagelle e stelline con in primissimo piano le anticipazioni astrologiche riguardanti i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

L'Oroscopo della settimana preannuncia diversi transiti importanti. Oltre all'atteso ingresso del Sole nel segno del Leone, il 23 luglio, avremo anche tre significativi passaggi lunari. Il primo avverrà martedì 18 luglio alle 6:39, quando la Luna entrerà nel segno del Leone, portando con sé l'energia ardente e passionale del Fuoco.

Il secondo stop avverrà giovedì 20 luglio alle 19:12, con il passaggio della Luna nel meticoloso segno della Vergine. Questo transito potrebbe portare un'attenzione particolare ai dettagli, stimolando la voglia di dedicarsi alle attività quotidiane. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna nel diplomatico segno della Bilancia, domenica 23 luglio.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 17 a domenica 23 luglio con annessa la classifica settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Durante questa settimana, è importante prestare attenzione ai bisogni delle persone che vi circondano. Con un po' di buona volontà e molta pazienza, potrete evitare quei fastidiosi momenti di tensione che possono insorgere.

Se siete già in coppia, cogliete ogni opportunità per godervi la serenità offerta dall'avvio del periodo, insieme al vostro partner. Soprattutto lunedì vi sentirete particolarmente affascinanti e magnetici. Sarete pervasi da una grande voglia di sperimentare nuove emozioni e avventurarsi in nuove esperienze. Approfittate di questa energia per esplorare e ampliare i vostri orizzonti emotivi.

Siate aperti alle novità e alle opportunità che si presenteranno lungo il vostro cammino. Questa è una settimana da vivere con intelligenza e tanta concentrazione!

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 17 luglio;

★★★★ martedì 18, sabato 22 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★ venerdì 21 luglio.

♉ Toro: voto 7.

Questa settimana si prospetta complessivamente positiva per voi nativi, ad eccezione della fine del periodo che risulterà un po' meno favorevole. Purtroppo, sia venerdì che sabato si registrerà una fase di minor positività, un vero peccato soprattutto per l'anticipo del weekend, che speravate di poter trascorrere serenamente. Tuttavia, non lasciatevi abbattere e mantenete la pazienza. Fortunatamente, nel resto della settimana potrete finalmente respirare un po' di tranquillità, un elemento che è decisamente mancato nel recente passato. Il cielo vi sarà favorevole, donandovi un senso di buonumore che a sua volta potrete trasmettere alle persone che vi circondano. Nel campo lavorativo, potrete contare sul supporto di persone leali e appassionate che vi accompagneranno lungo il vostro percorso.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno lunedì 17 luglio;

lunedì 17 luglio; ★★★★★ martedì 18 e mercoledì 19;

★★★★ giovedì 20 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 luglio;

★★ sabato 22 luglio.

♊ Gemelli: voto 7. In arrivo un periodo che promette di essere abbastanza interessante per tutti voi. Infatti, le previsioni dell'oroscopo per la settimana entrante sono state valutate con un bel "sette", oltrepassando quindi la semplice sufficienza. Si prospettano giornate complessivamente positive, anche se potreste incontrare qualche alti e bassi lungo il cammino. Vi sentirete decisamente di buon umore, con la convinzione che gli obiettivi che vi siete prefissati siano raggiungibili. Avrete la determinazione di dare il massimo in tutto ciò che farete.

La fiducia in voi stessi sarà alle stelle, risplendendo sia dentro di voi che visibilmente all'esterno. È importante coinvolgere anche i vostri familiari in queste emozioni positive e coinvolgenti. Condividete con loro i vostri pensieri e le vostre speranze, creando un'atmosfera di dolcezza e positività.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno sabato 22 luglio;

sabato 22 luglio; ★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★ martedì 18 luglio;

★★ mercoledì 19 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Vi trovate di fronte a un periodo che, purtroppo, sarà caratterizzato da una sufficienza piuttosto modesta. Non dovete aspettarvi risultati eccezionali in questo frangente, ma vi invitiamo a mantenere la calma e non lasciarvi scoraggiare.

È importante tenere presente che durante questo periodo la vostra attenzione sarà rivolta principalmente alla famiglia, e non sarete molto disponibili per altre situazioni. Tuttavia, nel campo dell'amore, potrebbero aprirsi nuove porte e avrete l'opportunità di vivere emozionanti storie. Questa potrebbe essere una fase in cui incontrerete persone speciali e vi innamorerete in modo intenso, come non accadeva da tempo. Preparatevi ad immergervi in un mare di passione, poiché la tendenza per il prossimo mese sarà dominata da un meraviglioso colore rosso.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 luglio;

★★ domenica 23 luglio.

♌ Leone: voto 10.

È giunto il momento di celebrare, perché l'oroscopo della settimana promette a voi del segno uno dei periodi più belli degli ultimi mesi. Una sensazione di tranquillità e un'energia irresistibile d'amore pervaderanno l'aria, martedì, grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno. Poi, domenica il Sole nel segno darà modo alle passioni di scatenarsi: in questo periodo le emozioni saranno intense e coinvolgenti, e le stelle saranno il potente catalizzatore che libererà ardenti desideri. È tempo di lasciarsi trasportare dalla corrente della vita, di vivere appieno quell'amore che brucia dentro di voi. Lasciate che le emozioni si sprigionino e godetevi ogni istante di questa esperienza travolgente.

Per quanto riguarda le questioni finanziarie, potreste non essere del tutto soddisfatti degli introiti attuali. Tuttavia, non preoccupatevi, poiché la fortuna si sta preparando a sorridervi.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno martedì 18 luglio (Luna nel segno);

martedì 18 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23 (Sole nel segno);

★★★★ lunedì 17, venerdì 21 e sabato 22.

♍ Vergine: voto 9. È tempo di festeggiare! La penultima settimana di luglio si preannuncia straordinariamente positiva, su molteplici fronti. Sia nell'ambito sentimentale che in tutte le altre sfere della vita vi attendono grandi soddisfazioni. cosa o chi ringraziare? Senz'altro gli astri, che al momento sembrano essere completamente dalla vostra parte.

Nel lavoro, potreste finalmente raccogliere i frutti degli sforzi fatti in questo ultimo periodo. I vostri talenti e la vostra dedizione saranno riconosciuti e apprezzati, aprendo la strada a nuove opportunità. Potrebbe anche esservi riservato un sostanzioso guadagno, che arriva come una meritata ricompensa per quanto fatto fin d'ora. Siete in possesso di una carta vincente, quindi non esitate a giocarla con audacia, anticipando ogni possibile sfortuna: segnatevi i giorni migliori se vorrete raggiungere obiettivi.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno giovedì 20 luglio (Luna nel segno);

giovedì 20 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 19, venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ martedì 18 e domenica 23;

★★★ lunedì 17 luglio;

