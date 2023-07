La prima metà del mese di luglio è passata e un'altra metà sta per prendere via per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'oroscopo di sabato 15 luglio 2023 con le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio non sottovalutare nulla, saranno importanti gli incontri adesso. Datevi maggiori occasioni. Nel lavoro c'è qualcosa in più come la voglia di fare e di emergere per ricevere buone notizie.

Toro: per i sentimenti è un fine settimana non esaltante, ultimamente c'è stato qualche scontro di troppo. Nel lavoro alcune questioni in sospeso andrebbero risolte al più presto.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che vede la Luna nel segno e ciò alimenta le emozioni, in particolare un incontro potrà essere speciale. Nel lavoro una crisi potrà essere superata, in serata però non mancherà qualche momento per il dialogo.

Cancro: in amore - con la Luna nel segno - non mancheranno le novità, tutto quello che nascerà al mattino sarà importante. A livello lavorativo le soluzioni che arrivano non sembreranno quelle giuste per voi.

Leone: a livello sentimentale Marte porta un transito interessante, in questo periodo siete particolarmente forti. Nel lavoro rispetto al passato ci sarà una grande occasione per farsi valere.

Vergine: in amore le discussioni al momento non fanno bene, potrete vivere dei momenti di tensione.

Nel lavoro se vi propongono qualcosa di nuovo valutate bene tutto quello che arriva, c'è sempre la possibilità di un cambiamento.

Stelle e oroscopo del 15 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore le storie che nascono ora potranno portare a qualcosa in più, attenzione però a superare tutti i problemi di troppo. Nel lavoro se avete un'attività in proprio qualche problematica potrebbe non mancare, ma tutto potrà essere risolto.

Scorpione: a livello amoroso rimandate eventuali incontri, è sempre meglio comunque non lasciare il certo per l'incerto. Nel lavoro c'è chi vorrebbe adesso cambiare, ma per il momento questo non è possibile.

Sagittario: in amore è una giornata che porterà qualche piccolo momento di calo, siete alla ricerca di maggiore tranquillità.

Nel lavoro le cose andranno meglio a partire dalle prossime ore.

Capricorno: per i sentimenti c'è qualcosa che non va, sentite di rimanere troppo sulle vostre e questo crea problemi di coppia. Nel lavoro le cose andranno in modo diverso, non manca un recupero in questa fase.

Aquario: a livello sentimentale il cielo alimenta la voglia di fare e i cuori solitari potranno vivere ora nuove relazioni. Nel lavoro se una persona non vi piace potreste anche cambiare partnership.

Pesci: in amore torna una buona vivacità nella seconda parte della giornata, al mattino invece ci sono diverse indecisioni. Nel lavoro in questa fase non ci sarà tutta la forza e l'energia per fare quello che volete.