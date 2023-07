L'oroscopo di agosto 2023 è pronto a indicare le previsioni del mese dei cuori solitari per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Toro dovrebbero socializzare maggiormente, mentre quelli dei Gemelli dovrebbero riuscire a non guardare solamente le apparenze.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del mese di agosto 2023.

Oroscopo di agosto per i cuori solitari: i primi sei segni

Ariete – Potrebbe essere il mese adatto per le avventure, non avrete voglia di cercare altro se non un po' di divertimento. Togliete il piede dal freno e andate a tutta, è quello di cui avete bisogno.

Toro – Cercate di stare con i piedi per terra e non lasciatevi andare a voli pindarici che sarebbero solamente deleteri e infruttuosi. Dovrete imparare anche a stare meglio insieme agli altri, socializzate maggiormente.

Gemelli – Potreste andare incontro a una scintilla dal punto di vista sentimentale, se siete single da un po' di tempo andateci con i piedi di piombo e non fatevi attrarre troppo dalle apparenze.

Cancro – I nuovi incontri saranno all'ordine del giorno, probabilmente avete deciso di sfruttare questo mese estivo per effettuare nuove conoscenze. Solo il tempo vi potrà dire se sarà stata la scelta giusta.

Leone – State attenti alle vostre finanze, il periodo vacanziero potrebbe portarvi a spendere più di quello che realmente potreste permettervi.

Non eccedete negli incontri inutili e fini a se stessi.

Vergine – Se siete ancora single in questo mese potreste non avere vita facile, non è in programma nessun passo in avanti e molto probabilmente il vostro status rimarrà tale e quale. Divertitevi con qualche amico festaiolo e non pensateci troppo.

Previsioni astrologiche di agosto per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella: i restanti segni

Bilancia – Il mese potrebbe essere quello propizio, qualcosa si smuoverà certamente. Se avete già tempo una persona che vi fa battere il cuore, avrete la possibilità abbastanza concreta di raggiungere il vostro obiettivo.

Scorpione – Cercate di essere maggiormente equilibrati, non correte dietro a tutte le cose che in quel momento vi possono sembrare piacevoli.

L'amore è con voi ma dovrete sfruttare l'attimo giusto.

Sagittario – Sarete decisi a mettere tantissima energia in ciò che vi capiterà di fare, qualsiasi attività vi vedrà infatti come assoluti protagonisti. Cercate però di rispettare le regole e ricordate che poi arriva anche settembre.

Capricorno – Potreste non avere tantissima voglia di mettervi in gioco e di uscire per serate memorabili. Se così avete deciso cercate di trascorrere un mese tranquillo e all'insegna del relax, però non impigritevi troppo.

Acquario – Il vostro status di single potrebbe essere messo duramente alla prova, una persona potrebbe costringervi a riflettere seriamente e potreste trovarvi in un attimo ad iniziare una storia.

Attenzione, cercate di capire se è quello che realmente desiderate.

Pesci – Non pensate a fidanzamenti o frequentazioni varie, il divertimento e la voglia di vivere dovranno essere gli elementi base della vostra estate. Un viaggio sarebbe ideale per rigenerarvi anche mentalmente.