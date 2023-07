Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 21 luglio con l'oroscopo e le previsioni astrologiche in ambito sentimentale, professionale e salutare.

La prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata non mancheranno occasioni interessanti da sfruttare con le persone chiamate. Vi sentite più forti in questo periodo. Per quel che riguarda il lavoro in arrivo delle soluzioni importanti.

Toro: la giornata di venerdì 21 luglio sarà caratterizzata da recupero a livello professionale, vi sentite più sicuri di voi.

Avete però bisogno di maggiore energia. In amore attenzione a non fidarsi troppo di persone che non lo meritano.

Gemelli: è un momento importante per i sentimenti, e riuscirete a vivere situazioni interessanti con le persone che amate. In ambito lavorativo troverete occupazioni importanti.

Cancro: in amore avete bisogno di tempo per capire quali sono i vostri sentimenti, fidatevi delle stelle e portate avanti ciò che ritenete importante per voi. Nel lavoro è un momento di stanchezza, i vostri collaboratori potrebbero darvi una mano in più.

Leone: sono in arrivo delle conferme in ambito sentimentale, vi sentite più forti in questo periodo. Ci potrebbe essere un'occasione interessante da sfruttare.

Vergine: in ambito sentimentale - con la luna nel segno - i single potrebbero fare degli incontri davvero interessanti in questo inizio del weekend. Nel lavoro confrontatevi con chi potrebbe saperne più di voi, prima di prendere una decisione.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in ambito lavorativo cercate di mantenere la calma, anche se alcune questioni non vanno come voi vorreste.

In amore non manca la carica data da alcune belle emozioni.

Scorpione: la giornata di venerdì 21 luglio sarà caratterizzata da delle scelte in ambito professionale, cercate però di riflettere al meglio prima di agire. Nell'amore concentratevi per capire davvero quali sono i vostri sentimenti.

Sagittario: cercate di trovare del tempo per voi, divertitevi con le persone a cui tenete.

Nel lavoro se è possibile cercate di trovare un momento di pausa, gioverà anche ai vostri progetti.

Capricorno: alcune difficoltà hanno creato delle problematiche alle coppie negli ultimi tempi, questo è il momento giusto per poterle risolvere. Le problematiche possono essere superate anche in ambito professionale.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è un weekend particolarmente nervoso. Con Giove contrario, alcune questioni vanno affrontate con attenzioni in ambito lavorativo. In amore le prossime giornate saranno migliori rispetto alle precedenti.

Pesci: avete una marcia in più a livello professionale. Mentre per quel che riguarda l'ambito sentimentale potreste essere particolarmente ansiosi.