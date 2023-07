L'Oroscopo di venerdì 21 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base al transito dei pianeti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà più intraprendente e chi, al contrario, agirà in modo cauto.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 luglio.

Oroscopo di venerdì 21 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete dei punti di riferimento saldi. Crederete nella famiglia e nel duro lavoro. I vostri sogni non rimarranno solo tali perché vi impegnerete per trasformarli in realtà.

Nonostante questo, dovrete fare attenzione al livello di stress che potrebbe superare determinati limiti.

Toro: il caldo implacabile non metterà fine alla passione verso il partner. Al contrario, vi sentirete ancora più coinvolti. Vi piacerà trascorrere il tempo con la persona amata, anche se questo significherà riorganizzare i vostri impegni. Attenzione a non trascurare il lavoro.

Gemelli: il rapporto con la famiglia sarà un po' complicato. Per questo motivo, tenderete a sfogarvi con gli amici. Saranno pronti ad ascoltarvi e a mettervi al primo posto. Le loro parole vi aiuteranno a trovare la giusta soluzione. L'importante sarà agire il prima possibile.

Cancro: la vostra spontaneità sarà invidiabile.

Vi relazionerete serenamente con le persone che vi staranno accanto. Non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti ma, al contrario, ne parlerete apertamente. Il partner potrebbe rimanere molto sorpreso dalla vostra dichiarazione.

Previsioni astrologiche del 21 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete voglia di parlare con la vostra famiglia.

I recenti accadimenti hanno causato una ferita profonda dentro di voi. Ci sarà modo di guarire, ma vi servirà del tempo per riuscirci. Intanto, le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di concentrarvi sui vostri hobby.

Vergine: l'incertezza verso il futuro potrebbe avere un peso non indifferente sulle vostre decisioni.

Vi farete prendere dal panico, intimoriti dal rischio di non avere alternative valide. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tornare alla vostra vecchia razionalità.

Bilancia: sarete un po' cagionevoli. Il caldo vi esporrà a dei piccoli inconvenienti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di vivere una giornata tranquilla, senza stress eccessivi o compiti troppo impegnativi. Se seguirete queste indicazioni, vi riprenderete velocemente.

Scorpione: raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Sarete ben felici di poterlo fare, soprattutto dopo tutto il tempo dedicato alla professione. Gli amici, la famiglia e il partner saranno felici per voi, però, ci saranno anche persone che fingeranno solo di festeggiarvi.

L'invidia le travolgerà.

Previsioni zodiacali del 21 luglio: dallo Scorpione ai Pesci

Sagittario: riceverete una proposta inaspettata. Non saprete se accettare o meno, ma non potrete fare a meno di nascondere la vostra gioia. Sarete pronti a vivere una nuova avventura. I risvolti potrebbero essere davvero interessanti. La famiglia e gli amici vi sosterranno.

Capricorno: proverete sentimenti intensi nei confronti del partner. Sarà una persona molto importante per voi. Affronterete insieme i problemi, cercando di farvi forza a vicenda. La vostra complicità sarà innegabile, così come il desiderio di condividere i progetti futuri.

Acquario: sarà importante lavorare sulla fiducia in voi stessi. In alcuni momenti, non vi sentirete all'altezza della situazione.

Il lavoro vi metterà duramente alla prova, ma anche il legame di coppia non sarà facile da gestire. Alcune interazioni potrebbero lasciarvi confusi.

Pesci: dovrete ancora dedicare un po' di tempo al lavoro, ma non potrete fare a meno di iniziare a pensare alla prossima vacanza. Avrete bisogno di staccare per dedicarvi ad attività diverse, che possano rilassarvi e farvi ricaricare le batterie. Non ci sarà posto per l'amore.