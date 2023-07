Sta per prendere il via la penultima domenica del mese di luglio. Anche questo mese sta lentamente arrivando verso la sua naturale conclusione, ma ancora c'è tanto da scoprire dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Di seguito le previsioni e il l'oroscopo del 23 luglio 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le tensioni devono essere dimenticate adesso per non andare a perdere quelle che sono le storie importanti. Nel lavoro dal punto di vista economico potrebbe uscire qualcosa in più, nuovi sblocchi solo dalla fine del mese.

Toro: per i sentimenti c'è una buona vitalità che porterà maggiore stanchezza, dovete però riuscire a risolvere alcuni conflitti che vanno avanti da tempo. Nel lavoro attenzione alle cose che lasciate adesso perché potrete non ritrovarle.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata di recupero, sarà possibile vivere ora nuove sensazioni. Nel lavoro portate avanti i progetti, momento favorevole che vi permetterà di agire.

Cancro: in amore entro le prossime ore sarà possibile recuperare, se ci sono state delle discussioni. Le coppie forti potranno programmare progetti insieme. A livello lavorativo la situazione è agitata, sarebbe meglio evitare i conflitti di troppo.

Leone: per i sentimenti sono giornate interessanti con la Luna favorevole, c'è voglia di chiarire diverse cose.

Nel lavoro è una giornata che porta qualche vantaggio, una buona idea non mancherà e neanche delle nuove proposte.

Vergine: a livello sentimentale se ci sono delle divergenze bisogna superarle, in questo momento il cielo consiglia prudenza. Nel lavoro è meglio staccare la spina e ritrovare maggiore tranquillità, soprattutto riposare di più.

Stelle e oroscopo del 23 luglio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore la Luna nel segno permetterà di scoprire qualcosa di nuovo, ma le divergenze potranno essere superate. Nel lavoro è un periodo stimolante per voi ma alcune spese non mancano.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata migliore per voi, dovete però dare maggiore spazio ai rapporti e sfruttare tutte le occasioni che arriveranno, in particolare per i single.

A livello lavorativo è importante mantenere tutto quello che è nato negli ultimi tempi.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata che porta qualcosa in più per i rapporti, vi sentite meglio in questo momento. Nel lavoro avete la possibilità di fare un passo avanti per risolvere un piccolo problema di tipo economico.

Capricorno: in amore è una giornata che porterà maggiore nervosismo, sentite più fatica in queste ore. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio dovrà riprogrammare un impegno o un cambiamento.

Acquario: a livello sentimentale la Luna permette di risolvere qualche piccolo problema, ci sarà la possibilità di liberarsi da un peso. Nel lavoro vi sono delle proposte da verificare adesso, sarà opportuno non lasciare il certo per l'incerto.

Pesci: in amore la Luna vi rende più sereni adesso, alcune situazioni del passato finalmente potranno essere modificate. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare, in particolare attenzione all'opposizione di alcuni pianeti che porteranno conflitti.