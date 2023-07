Inizia l'ultima settimana del mese di luglio. Vediamo quindi come andrà la giornata di lunedì 24 luglio con le stelle e le previsioni astrologiche in ambito sentimentale, professionale e salutare per tutti i segni.

La prima sestina zodiacale

Ariete: c'è la Luna in opposizione, quindi dovrete cercare di tenere a bada la tensione come meglio potete. Non manca fatica a livello professionale.

Toro: alcune possibili discussioni riguardano il lato sentimentale, sarà meglio riflettere prima di dire ciò che potrebbe rovinare il vostro rapporto. In ambito professionale momento complicato, alcune questioni vi tengono sotto pressione.

Gemelli: la giornata di lunedì 24 luglio sarà caratterizzata da alcune soluzioni al livello amoroso. C'è un'influenza favorevole delle stelle per il lato lavorativo.

Cancro: in amore dopo alcune situazioni che vi hanno messo alla prova, questa giornata sarà comunque caratterizzata da alcuni dubbi. Nel lavoro agitazione, cercate di gestire al meglio le crisi.

Leone: è un periodo di tensioni sentimentali, siate prudenti nel rapportarvi con le persone che amate. Possibili soluzioni riguardano invece il lato lavorativo, avete bisogno di maggiore serenità.

Vergine: alcuni fastidi salutari degli ultimi tempi da ora sembrano essere superati. Nel lavoro cercate di essere più tranquilli, in questo modo i progetti potranno fruttare al meglio.

In amore siate cauti, non tutti meritano la vostra fiducia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un momento di ripresa per i nati sotto questo segno, la giornata di lunedì 24 luglio sarà caratterizzata da la luna in buon aspetto. Bene il lavoro, risoluzioni in ambito amoroso.

Scorpione: alcuni pianeti sono dissonanti, cercate di muovervi con cautela in ambito sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro gestite tutto con maggiore calma per evitare disguidi.

Sagittario: è un momento di passionalità per i nati sotto questo particolare segno, fatevi avanti con qualcuno se siete single. In ambito lavorativo supererete delle problematiche economiche.

Capricorno: la giornata di lunedì 24 luglio sarà caratterizzata da discussioni in amore, in generale vi sentite sottotono.

Nel lavoro è possibile che qualcosa vi colga di sorpresa, siate pronti ad eventuali imprevisti in questa fine di luglio.

Acquario: in amore siate prudenti nel relazionarvi con il partner. I single possono fare degli incontri. Nel lavoro è importante trovare il giusto equilibrio.

Pesci: in ambito amoroso, in questa giornata, momento complesso da gestire. Avete bisogno di maggiore energia nella sfera professionale, così sarete in grado di risolvere eventuali dubbi.