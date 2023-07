L'Oroscopo di lunedì 24 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a mettere in evidenza tutti i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni. Ci sarà che non vedrà l'ora di lanciarsi in nuove avventure lavorative e chi, al contrario, temerà di non essere all'altezza. Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 24 luglio.

Oroscopo di lunedì 24 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: brillerete come delle stelle. Darete il massimo sul posto di lavoro, nella vita di coppia e con gli amici. Vi distinguerete per i vostri numerosi talenti e sarete pronti ad acquisirne degli altri.

Le vostre paure non vi impediranno di primeggiare e di lasciare il segno.

Toro: vivrete una relazione di coppia serena. Vi concentrerete sugli aspetti più positivi, per non dare troppa importanza alle cose che, al contrario, potrebbero rappresentare un ostacolo. In futuro dovrete parlarne, però, per il momento, preferirete continuare su questa strada.

Gemelli: la vita di coppia andrà incontro a una brusca battuta d'arresto. Purtroppo, a dispetto dalle aspettative, le cose non andranno nel modo desiderato. Sarete costretti a cambiare i vostri piani e a passare all'opzione B. Amici e parenti non comprenderanno.

Cancro: vorrete rimanere soli. Sarà una giornata un po' diversa dalle altre. Stare bene nella vostra tranquillità.

Questa pausa dagli eventi sociali vi aiuterà a cambiare il vostro punto di vista e a ricaricare le batterie. Ritornerete più forte ed entusiasti che mai.

Previsioni zodiacali del 24 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete in possesso di una grande personalità e farete del tutto per farla emergere. Gli ostacoli non vi spaventeranno, soprattutto quelli di natura sociale.

Avrete bisogno di avere una quadro preciso sulla vostra situazione sentimentale. Solo così potrete prendere le giuste decisioni.

Vergine: agli occhi delle persone care, apparirete un po' sgarbati. Tenderete a rispondere male, senza prendere in considerazione i diversi punti di vista. Sarete convinti di essere nel giusto e questo potrebbe creare delle fratture anche all'interno della coppia.

Bilancia: l'inizio di questa settimana sarà gradevole. Vi muoverete con attenzione e precisione. Non darete spazio a fantasie irrealizzabili, ma sarete molto concreti. Tutto questo vi porterà a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto fino a questo momento. Ne sarete entusiasti.

Scorpione: avvertirete la mancanza degli amici. Vorreste tornare indietro per evitare di dire alcune cose. Ovviamente, questo non sarà possibile, ma potrete fare qualcosa per evitare che le conseguenze continuino a perseguitarvi. Ci sarà chi vorrà darvi una mano.

Previsioni astrologiche del 24 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: gli imprevisti non vi spaventeranno. Al contrario, saprete sfruttare al meglio gli eventi inattesi.

Li volgerete a vostro favore, in modo da ottenere vantaggi e opportunità sempre nuove. Sarete molto gentili anche nei confronti degli amici e del partner.

Capricorno: ci metterete molta passione nel lavoro. Sarete in grado di sbaragliare la concorrenza grazie alle vostre abilità. Il capo rimarrà molto sorpreso dalla bravura dimostrata. A breve, potrebbe esserci una svolta in arrivo. Attenzione, però a invidie e gelosie.

Acquario: sarete un po' sottotono. Il caldo eccessivo e la mancanza di fiducia nel partner non vi faranno affrontare al meglio questa giornata. Avrete bisogno di prendervi una pausa da tutto ciò che vi fa stare male. Sicuramente, inizierete a vedere il mondo da un'altra prospettiva.

Pesci: la vita di coppia precederà in modo irregolare. Non ci saranno cambiamenti nei vostri sentimenti, ma vi renderete conto di non poter continuare a nascondere le cose che non vanno. Una conversazione a cuore aperto, anche se dolorosa, apparirà necessaria.