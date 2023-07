Siamo giunti al giro di boa dell'ultima settimana del mese di luglio per tutti i segni. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni astrali di giovedì 27 luglio 2023 e l'oroscopo dell'Ariete ai Pesci con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 27 luglio 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: la vita sentimentale vi vede ora più forti, anche se qualcuno è alla ricerca di nuovi chiarimenti. Non chiudetevi in voi stessi. Nel lavoro ci sono delle tensioni da dover superare, questo a causa di alcuni colleghi che sono contro di noi.

Toro: per i sentimenti lo stato d'animo è instabile, meglio trascorrere più per tempo con la persona che amate. Nel lavoro giornata produttiva e piena di soddisfazioni, riceverete ottime risposte.

Gemelli: a livello sentimentale potreste anche discutere adesso, ci sono alcuni problemi da dover superare. Nel lavoro con Saturno in opposizione arrivano dei conflitti, comunque è un periodo utile per togliersi dei fardelli.

Cancro: in amore il meglio ora arriverà, supererete tutto anche se ci sono stati dei problemi. A livello lavorativo i risultati migliori non mancheranno, la Luna infatti è in buon aspetto.

Leone: in amore è un giornata nervosa che potrebbe portare ad alcune discussioni. Avete comunque tempo per risolvere i problemi.

Nel lavoro giungono buone notizie e c'è la voglia di rimettersi in gioco.

Vergine: per i sentimenti la vita sentimentale è più facile da gestire adesso, siete infatti più forti, in particolare per quanto riguarda le nuove relazioni. Nel lavoro se c'è un passo importante da fare le stelle aiutano, idem per chi sta superando una fase di crisi.

Bilancia: a livello amoroso - se qualcosa non è chiaro in questo momento - dovete cercare di andare oltre e stare lontano dalle complicazioni inutili. Nel lavoro se c'è stato un cambiamento che non volevate adesso arriveranno buoni risultati.

Scorpione: a livello sentimentale i problemi di coppia potranno essere superati, riuscirete finalmente a superare una tensione del passato.

A livello lavorativo tutte le esigenze che arrivano ora dovranno essere analizzate, in particolare se avete cambiato ruolo.

Sagittario: per i sentimenti giornata da sfruttare e che porta una buona vitalità, non mancherà però qualche momento di ritardo. Nel lavoro concedetevi un momento di riflessione così da poter evitare discussioni inutili.

Capricorno: in amore qualcuno potrà tornare sui propri passi, gli incontri che verranno fatti adesso sono interessanti. Nel lavoro se vi propongono un affare valutate bene tutto perché potrebbe essere importante.

Acquario: per i sentimenti le stelle ora portano una verifica, ci sono da considerare alcune questioni nuove rispetto al passato. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo e a come chiuderete un possibile accordo.

Pesci: in amore il mese si chiude con una situazione astrologica tranquilla, una persona però potrebbe mettervi alla prova. Nel lavoro è una giornata importante per parlare di affari, potreste anche dire basta e voltare pagina.