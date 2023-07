Per la giornata di venerdì 28 luglio 2023 le previsioni astrali si preannunciano come favorevoli per i segni del Toro e dell'Acquario, la giornata sarà invece meno conciliante per lo Scorpione. Di seguito approfondiamo le previsioni dell'oroscopo di tutti i segni, divisi nei rispettivi elementi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): gli Ariete avranno una spinta di energia e motivazione. Sfruttate questo momento per perseguire i vostri obiettivi professionali e raggiungere traguardi ambiziosi. Nel campo sentimentale, potreste ricevere una sorpresa piacevole da un partner o un amico di lunga data.

Leone (23 luglio - 22 agosto): sarà un momento di crescita personale e spirituale. Dedicatevi a pratiche meditative o attività che vi consentano di ritrovare la vostra pace interiore. Sul fronte lavorativo, non abbiate paura di assumere dei rischi "calcolati".

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): il 28 luglio è un giorno propizio per i Sagittario nel settore delle amicizie. Potreste incontrare persone con cui condividere interessi e passioni. Siate aperti a nuove esperienze e avventuratevi in nuove attività per arricchire la vostra vita.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): La giornata sarà propizia per i Toro nel settore delle relazioni interpersonali. Espandete il vostro network e incontrate nuove persone, potreste fare incontri significativi.

Nella sfera lavorativa, mantenetevi concentrati e prendete decisioni ponderate.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): i nati del segno saranno al centro dell'attenzione nella loro cerchia sociale. Approfittate della vostra presenza carismatica per ispirare e aiutare gli altri. In ambito sentimentale, se avete dubbi riguardo una relazione, prendetevi il tempo necessario per riflettere.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): I Capricorno potrebbero affrontare ostacoli sul lavoro. Mantenete la calma e affrontate le sfide con tenacia e determinazione. Nella sfera familiare, cercate di dedicare del tempo alle persone care, poiché ciò vi darà forza e supporto.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): I Gemelli potrebbero trovarsi di fronte a sfide comunicative.

Evitate fraintendimenti con colleghi o amici attraverso una comunicazione chiara ed empatica. Nella vita amorosa, dedicate del tempo a chi amate e create momenti speciali insieme.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): La giornata sarà favorevole per i nati sotto il segno della Bilancia. I vostri sforzi sul lavoro saranno riconosciuti e potreste ottenere una promozione o un apprezzamento speciale. Ricordate, tuttavia, di bilanciare il vostro impegno lavorativo con momenti di relax e svago.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): i nati del segno saranno guidati dalla creatività e dalla passione. Sfruttate quest'energia per realizzare progetti personali o artistici. Nella vita sociale, ascoltate gli altri attentamente e mostrate comprensione.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (21 giugno - 22 luglio): ci sono opportunità finanziarie per i nati sotto il segno del Cancro. Potreste ricevere una proposta di investimento o una fonte di guadagno inaspettata. Nonostante la vostra natura protettiva, cercate di concedervi un po' di svago e divertimento.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): alcuni potrebbero essere afflitti da pensieri introspettivi. Prendetevi del tempo per analizzare le vostre emozioni e cercate di affrontarle con serenità. Nel campo amoroso, evitate comportamenti gelosi o possessivi e puntate sulla fiducia reciproca.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): sarà un giorno promettente per i Pesci nei rapporti amorosi. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale. Se siete in coppia, dedicate del tempo di qualità al vostro partner per rafforzare la connessione emotiva.