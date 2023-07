Sabato 29 e domenica 30 luglio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Sagittario al segno del Capricorno (dove staziona Plutone), nel frattempo Marte risiederà nell'orbita della Vergine. Il Sole, Lilith, Venere e Mercurio, intanto, continueranno il transito in Leone, così come Nettuno assieme a Saturno proseguiranno la sosta in Pesci. Il Nodo Nord, in ultimo, resterà stabile nello spazio zodiacale dell'Ariete come Giove assieme a Urano permarranno in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: in crescendo. Più passeranno le ore di questo weekend di fine mese e maggiori saranno le chance per i nati Capricorno di acquisire fiducia nel mondo circostante ma anche in loro stessi, in particolar modo per il primo decano che beneficerà di un interessante exploit dal pomeriggio domenicale.

2° posto Leone: sano egoismo. Complice lo Stellium nel segno calmierato dal pianeta rosso nel secondo campo, i nati Leone avranno buone chance di trascorrere le quarantotto ore in questione coltivando un po' di sano egoismo. Non si tratterà di infischiarsene di amici, parenti o partner, bensì di lasciarsi coccolare da ciò che li rende felici in termini di piaceri e desideri.

3° posto Toro: domenica top. A seguito di un sabato dai toni contraddittori, secondo l'oroscopo del fine settimana del 29 e 30 luglio, la domenica di casa Toro parrà risplendere di luce propria, in quanto i nativi si accorgeranno che il clima in coppia tornerà armonioso e anche la fiammella della passionalità arderà nuovamente.

I mezzani

4° posto Ariete: soddisfazioni. Il nucleo famigliare, durante il 29 e 30 luglio, sarà presumibilmente fonte di piccole o grandi soddisfazioni per i nati Ariete, come un genitore che si accorge di aver esagerato e si cosparge il capo di cenere. Nelle ore mattutine di sabato, inoltre, la seconda decade del segno di Fuoco avrà la possibilità di avere un'ottima intuizione in campo economico.

5° posto Vergine: fai da te. Un intervento manutentivo nell'ambiente domestico, il quale a primo acchito sembrerà necessitare di un esperto, potrebbe spingere i nati Vergine questo weekend ad adoperarsi in prima persona per risolvere l'inconveniente, con risultati che stupiranno piacevolmente le persone con le quali vivono.

6° posto Acquario: sfrontati. Un mix di eccentricità e sfrontatezza avrà buone chance di rivelarsi il giusto approccio per i nati Acquario che aneleranno, nel corso di questo fine settimana, a calamitare le attenzioni di un'attraente "preda" affettiva, col segno d'Aria che risulterà oltremodo affascinante per la stessa.

7° posto Sagittario: energie in calo. Eccezion fatta per la prima parte di sabato dove le energie saranno dalla loro parte, i nati Sagittario nelle ore restanti del weekend dovranno, c'è da scommetterci, fare i conti con un inevitabile abbassamento delle forze a disposizione.

Il carnet astrale, specialmente nel pomeriggio del 30 luglio, suggerirà al segno di Fuoco non soltanto di procrastinare le attività in programma ma anche di stilare un ruolino di marcia più esile per le giornate che verranno.

8° posto Scorpione: scelte da ponderare. Periodo non troppo lucido, comprese queste due giornate di fine luglio, per i nati Scorpione che saranno chiamati a operare delle scelte lavorative con inevitabili risvolti economici. A causa dell'insofferenza interiore nonché dell'appannamento d'idee e intenti, però, Venere retrograda e Mercurio diretto consiglieranno al segno Fisso di ponderare molto attentamente tali decisioni perché il rischio di farsi abbindolare sarà alto.

9° posto Bilancia: riflessioni.

La domanda che potrebbero farsi più ripetutamente i nati Bilancia in questo weekend sarà "Quanto posso aiutare concretamente quella persona in difficoltà?", in quanto l'indole empatica del segno Cardinale sarà più stimolata che mai e lo stesso vorrà rendersi utile in ogni modo possibile.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. Il nervosismo sarà, con buona probabilità, il compagno indesiderato dei nati Cancro in queste due giornate che chiuderanno la settimana, soprattutto il 30 luglio quando ogni scusa parrà buona al segno d'Acqua per scatenare un polverone dialettico.

11° posto Pesci: impazienti. Il binomio Nettuno-Saturno sui loro gradi andrà a scontrarsi sabato con la Luna in Sagittario e domenica con Marte in Vergine provocando probabilmente nei nati Pesci una fervente impazienza che farà rima con stress.

12° posto Gemelli: c'era una volta. Paragonare una storia d'amore archiviata da tempo con una relazione attuale sarà, con buona probabilità, la trappola nella quale cadranno i nati Gemelli in questi giorni d'estate, col segno Mobile che non avrà ben presente che il partner del momento andrebbe apprezzato nella sua unicità.