Prende via l'ultimo weekend del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. L'amore e il lavoro anche in quest'ultima fase del mese saranno gli assoluti protagonisti. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 29 luglio 2023 con le indicazioni per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 29 luglio 2023: la giornata dei segni

Ariete: in amore tutti coloro che sono rimasti fermi per un po' di tempo, da ora dovranno rimettersi in gioco, visto che la Luna è in ottimo aspetto. Nel lavoro ci sarà la possibilità di fare delle cose in più e prendere delle decisioni importanti in vista del futuro.

Toro: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione, potrete dare maggiore spazio ad una storia adesso. Nel lavoro è il periodo giusto per lanciarsi in nuove sperimentazioni, potrebbe esserci un momento di disagio da superare.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio non seguire percorsi impossibili, bisognerà prendere più tempo adesso. Nel lavoro se vi hanno fatto delle promesse è possibile che queste non vengano mantenute oppure che si realizzino in ritardo.

Cancro: in amore le coppie potrebbero discutere per motivi futili adesso, comunque nel complesso il momento è favorevole per ottenere quanto volete. A livello lavorativo sarebbe il caso di recuperare, Mercurio torna favorevole e aiuta.

Leone: per i sentimenti Venere sarà nel segno ancora per molto tempo e vi permetterà di vivere delle belle emozioni. Nel lavoro le vostre idee sono vincenti, per questo motivo dovrete lottare per mantenerle.

Vergine: in amore è una giornata in cui sarà meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, non avete voglia di fare molto.

Nel lavoro cercate di liberare la mente, ora arriva un momento interessante.

Bilancia: in amore coloro che vogliono iniziare un nuovo percorso dovrebbero frequentare i posti giusti. Le situazioni che nascono ora potranno essere intriganti. Nel lavoro negli ultimi giorni c'è stato un cambiamento importante, sarà possibile superare una crisi.

Scorpione: per i sentimenti fine settimana che potrebbe portare qualche problema in più, cercate di essere più rilassati. Nel lavoro questo è un momento che vi vede maggiormente stanchi, non siate troppo affrettati.

Sagittario: a livello sentimentale concludete ora eventuali dispute, diversi pianeti ora saranno in buon aspetto e aiuteranno. Nel lavoro un incarico potrà essere interessante, qualcosa comunque già è arrivato.

Capricorno: a livello amoroso le storie che nascono ora saranno importanti, qualcuno potrà farvi anche una bella sorpresa. Nel lavoro andate avanti e non perdetevi di animo, le nuove attività sono favorite.

Aquario: per i sentimenti è una giornata importante, ci sono alcune delusioni da dover superare ma c'è comunque voglia di fare.

A livello lavorativo meglio evitare scelte azzardate in questo momento.

Pesci: in amore, con la Luna in opposizione che porterà a possibili tensioni, non sottovalutate ora l'andamento di un incontro. Nel lavoro ci sono delle proposte da fare adesso, dei piccoli dubbi non mancheranno.