L'oroscopo del 29 luglio ha in serbo tante sorprese ed è pronto a raccontare tutti i segreto dei segni zodiacali. Amore, lavoro e vista sociale hanno la priorità, ma c'è spazio anche per le inclinazioni personali e gli interessi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 luglio 2023 con la classifica che presenta un quadro generale delle previsioni.

Previsioni astrologiche del 29 luglio: i segni più fortunati

Bilancia (1° posto): questa giornata sarà molto fortunata. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi sosterranno nelle decisioni che prenderete.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di credere sempre nelle vostre capacità: non ve ne pentirete.

Gemelli (2° posto): davanti a voi, avete una carriera lavorativa ricca di sorprese. Sarete pronti a mettere tutto in discussione pur di realizzare i vostri sogni. Sarete sulla strada giusta, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La famiglia vi sosterrà.

Scorpione (3° posto): vi sentirete al sicuro accanto al partner. Le sue parole vi infonderanno un forte senso di protezione. Vi confiderete con lui, cercando di arrivare a soluzioni equilibrate. Il vostro legame sarà davvero indistruttibile per il momento.

Capricorno (4° posto): la giornata prenderà una piega imprevista, ma sarete comunque contenti della vostra performance.

Gli ostacoli vi insegneranno a essere più flessibili, con voi stessi e con il prossimo. Le novità, inoltre, non vi spaventeranno affatto.

Oroscopo del 29 luglio: i segni mezzani

Acquario (5° posto): vi sentirete a vostro agio con le persone care. Gli amici saranno un importante punto di riferimento, mentre il partner vi consentirà di guardare avanti con coraggio.

Se sfrutterete tutti i vostri talenti tutto andrà per il meglio.

Pesci (6° posto): non riceverete tante soddisfazioni in ambito lavorativo, però, dal punto di vista sentimentale, starete sulla cresta dell'onda. Il partner si dimostrerà gentile nei vostri confronti. Sarà attento e premuroso in modo da non creare alcun attrito.

Vergine (7° posto): non vi fiderete del partner. Sarete molto critici nei suoi confronti, sia durante le liti che nei momenti di svago. Questo atteggiamento potrebbe contribuire a raffreddare l'atmosfera. Non sarà facile sopportare una simile situazione.

Toro (8° posto): metterete in discussione le parole del partner e della famiglia. Darete valore soltanto alle vostre opinioni perché temerete che quelle degli altri vi portino sulla cattiva strada. Sarà un atteggiamento lecito, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare con le parole.

Previsioni zodiacali del 29 luglio: gli ultimi posti in classifica

Leone (9° posto): le discussioni in famiglia non mancheranno. Riceverete un trattamento poco gentile che vi spingerà a prendere le distanze.

Rimarrete delusi da alcune situazioni che si sarebbero potute sviluppare in modo diverso. Inoltre, non vi sentirete supportati.

Cancro (10° posto): dovrete combattere contro una timidezza marcata. Per voi, non sarà facile interagire con persone sconosciute. Tenderete a tirarvi indietro e a rimanere nel vostro porto sicuro. Vi servirà solo un piccolo incoraggiamento per cambiare le cose.

Ariete (11° posto): avrete bisogno di rivedere le vostre priorità. Le stelle continueranno a non essere dalla vostra parte. Dovrete impegnarvi di più per riuscire a lasciarvi alle spalle il passato. Così facendo, potrete godere di tante nuove opportunità.

Sagittario (11° posto): sarete un po' apatici. Non avrete voglia di mettervi in gioco e di combattere per i vostri sogni. Preferirete rimanere in disparte, nella speranza che le cose cambino da sole. Nonostante questo, in più occasioni, sarete costretti ad agire d'impulso.