Per tutti i segni prende il via una nuova settimana, la prima integrale del mese di luglio. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 3 luglio 2023 con le stelle e le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le relazioni dovranno avere maggiore spazio, le coppie che ancora non l'hanno fatto potranno anche ufficializzare un'unione. Nel lavoro si fa sentire una fase di maggiore stanchezza ma la creatività comunque non manca.

Toro: per i sentimenti c'è una grande capacità di fare adesso, non mancheranno però alcune incomprensioni.

Nel lavoro qualcosa potrebbe bloccarvi, ci sono diverse difficoltà adesso da affrontare.

Gemelli: a livello amoroso torna una fase di maggiore instabilità, a breve però arriverà un momento di grande recupero. Nel lavoro alcune situazioni professionali hanno bisogno di una profonda revisione.

Cancro: in amore i nuovi incontri saranno importanti, grazie anche alla Luna nel segno. Ci saranno maggiori emozioni da vivere. A livello lavorativo tutti coloro che hanno avuto dei problemi troveranno una soluzione.

Leone: in amore c'è voglia di fare di più adesso, non lasciatevi però andare alle parole di troppo. Nel lavoro in questi giorni le spese saranno maggiori.

Vergine: per i sentimenti è una giornata che favorisce gli incontri, questo è un momento di forza per voi.

Nel lavoro sarà possibile far partire qualcosa di nuovo ma attenzione a Saturno opposto che potrebbe cambiare qualcosa.

La seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale sta per cominciare una fase particolare, questo è un momento comunque positivo per voi che vi permette di guardare avanti con ottimismo. Nel lavoro Luna dissonante che potrà portare qualche intralcio.

Eventuali discussioni saranno da rimandare.

Scorpione: in amore qualche perplessità potrebbe rinascere adesso, c'è una sensazione di stanchezza che state vivendo. Nel lavoro meglio fare le cose con calma altrimenti si rischia di perdere solo tempo.

Sagittario: in amore è una giornata favorevole, vi sentite molto più forti in questa fase.

Nel lavoro sarà importante trovare nuove soluzioni, qualcosa però adesso non torna e potrete stancarvi di più.

Capricorno: a livello amoroso mattinata sottoposta a forti tensione, si potranno comunque risolvere dei problemi nati all’inizio del mese. Nel lavoro non si esclude una proposta di collaborazione, in particolare per chi lavora a contatto con il pubblico.

Acquario: per i sentimenti non tutto è semplice da capire adesso, sarebbe il caso di guardarsi attorno. Nel lavoro è meglio non mettere troppa carne al fuoco perché potrebbero esserci discussioni che non vi aspettate.

Pesci: in amore è un periodo importante che porterà delle nuove occasioni grazie anche alla Luna favorevole. Gli incontri potranno cambiare adesso. Nel lavoro non sottovalutate proposte e collaborazioni ora.