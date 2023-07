Secondo l'oroscopo del 3 luglio 2023 [VIDEO] sarà una giornata pensate per i nativi del Toro sentimentalmente impegnati, e altalenante per le persone Acquario. Gli individui nati sotto il segno dei Pesci che desiderano avere maggiori entrate devono mandare avanti i progetti in corso. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore, le stelle vi consigliano di leggere le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 3 luglio e le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di lunedì 3 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, siete un po’ stanchi dei soliti problemi di famiglia e di coppia, e sperate di lasciarvi alle spalle tutti i momenti negativi. Potreste mancare di tatto e ferire il cuore delle persone che vi circondano. In campo lavorativo, dovete essere più diplomatici e più disponibili nei confronti dei clienti e dei colleghi di lavoro. Voto: 5

Toro – In campo amoroso, tra voi e il vostro partner si respira un’aria pesante. Gli amici, almeno quelli veri, saranno un grande sostegno. Accettate i loro consigli, saranno preziosi e vi toglieranno da ogni impiccio. Nel corso di questa giornata potreste ricevere una proposta di lavoro inaspettata, valutatela attentamente, non date una risposta frettolosa.

Voto: 6

Gemelli – Il dialogo è un’ottima soluzione per riportare stabilità e passione nei rapporti di coppia. Più sarete sinceri con la persona amata e prima spariranno i dubbi che hanno offuscano la vostra mente negli ultimi tempi. Qualunque sia il vostro impiego, le conoscenze maturate sul lavoro possono essere di grande aiuto.

Il settore economico, per il momento, è fermo ma non durerà molto. Voto: 6,5

Cancro – L'Oroscopo dell'amore afferma che questa nuova settimana di luglio parte abbastanza bene. Se ci sono questioni da risolvere, fatelo subito. Nel vostro ambiente di lavoro potrebbero spuntare degli imprevisti: attenzione. Non perdete la calma e risolvere tutto con tanta pazienza e con il sorriso sul volto.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 3 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Qualche dubbio potrebbe minare la serenità in amore, forse un ricordo ancora vivo nel vostro cuore, o un dispiacere che non riuscite a dimenticare. Se c’è intesa con il vostro partner, i problemi svaniranno. In ogni relazione ci sono momenti con esigenze diverse. Per il lavoro e il denaro, questo è un periodo discreto, rimboccatevi le maniche. Voto: 6

Vergine – In amore, la giornata parte con un po’ di stanchezza, forse siete ancora delusi dal comportamento scorretto di una persona cara. Se vi hanno fatto un torto, reagite e non permettete a nessuno di ledere la vostra personalità e dignità.

In campo lavorativo, qualcuno continua a mettervi il bastone tra le ruote. Non scoraggiatevi e guardate oltre. Voto: 6

Bilancia – I rapporti d’amore fileranno lisci come l’olio. Vi sentirete in pace con voi stessi, pieni di gioia e di serenità. Con il partner, cercate di essere sempre sinceri, le cose non dette potrebbero mettere in pericolo il vostro legame. Sul fronte del lavoro, meglio mettere il lucchetto alle finanze per evitare di consumare troppo i vostri sudatissimi risparmi. Voto: 7

Scorpione – Nell’ambito dell’amore, vi sentite rilassati e pronti a godervi la vita di coppia. In questo periodo, avrete le idee chiare su quello che volete e su come gestire i vostri affari di cuore. Migliora la situazione lavorativa.

Se negli ultimi mesi avete trovato solo porte chiuse, a breve si spalancheranno tanti portoni. Sarà il vostro momento. Voto: 7,5

La giornata di lunedì 3 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo dell'amore consiglia di fare molta attenzione alla gelosia e ai soldi, due elementi che potrebbero mettere in pericolo l’equilibrio di coppia, o di famiglia. Non spaventatevi, presto ogni cosa tornerà al suo posto. È molto importante impostare un buon andamento lavorativo in questo periodo. Procedete con cautela negli investimenti e nei colloqui. Voto: 6,5

Capricorno – In amore, è il momento di smettere di coltivare risentimenti, lasciatevi tutto alle spalle.

Le stelle di questa giornata vogliono vedervi felici e in pace con voi stessi. In campo lavorativo, gli impegni non vi spaventano ed è un periodo di ottime opportunità. Otterrete qualche vantaggio economico. Voto: 7

Acquario – La situazione amorosa sarà altalenante. Non alimentate le tensioni con le scenate di gelosia, rischiate di mandare alla deriva il vostro rapporto di coppia. Occhi aperti nel lavoro, non mandate all’aria tutto ciò che avete fatto fino ad adesso. Tra stanchezza e voglia di vacanza, potrebbe scapparci qualche distrazione. Voto: 5,5

Pesci – In amore, troppi pensieri affollano la vostra mente, è il momento di riprendervi i vostri spazi. Se volete un rapporto diverso, parlate chiaro.

Non pretendete sempre l’attenzione del partner solo su di voi. L'oroscopo del lavoro vi sprona a mandare avanti i vostri progetti, presto avrete un buon guadagno extra. Poter disporre di maggiori entrate non è male. Voto: 6