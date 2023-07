L'oroscopo di lunedì 3 luglio è pronto a dare lumi sull'andamento generale dei 12 segni dello zodiaco. Il Cancro potrebbe essere particolarmente nervoso, mentre i Gemelli potrebbero iniziare una nuova avventura lavorativa. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai 12 segni.

La giornata astrologica del 3 luglio per i primi sei segni

Ariete: non programmate e cercate di vivere alla giornata, potreste avere dei dubbi su alcune scelte che deciderete di fare. Sul lavoro avrete la possibilità di proporre delle idee piuttosto interessanti.

Toro: non sarete troppo convinti dell'amore che provate nei confronti della vostra dolce metà, cercate di capirlo e poi prendete una posizione netta. Una proposta lavorativa interessante potrebbe farvi vacillare.

Gemelli: potreste vivere una bella esperienza con la persona amata, prendete il meglio che potete dalla sua dolce compagnia. A livello lavorativo potreste essere costretti ad intraprendere una nuova avventura.

Cancro: la giornata per voi potrebbe trascorrere in maniera alquanto nervosa e per questo motivo potrebbero esserci discussioni col partner. Sul lavoro potrebbero esserci delle problematiche difficili da superare.

Leone: cercate di vivacizzare la giornata e non accontentatevi di stare troppo dentro casa a poltrire, siate maggiormente dinamici.

Sul lavoro potreste accumulare un po' di stanchezza, rilassatevi senza pensarci troppo.

Vergine: un incontro potrebbe essere particolarmente interessante, non riuscirete a pensare ad altro per tutta la giornata e vi potrebbe destabilizzare un pochino. Per quanto riguarda il lavoro cogliete al volo le occasioni.

Le previsioni zodiacali del 3 luglio: la seconda sestina

Bilancia: nella giornata avrete la possibilità di chiarire con la vostra dolce metà, non esasperate gli animi e rendete la discussione concreta ed equilibrata. Credete nel vostro lavoro e abbiate maggiore fiducia in voi stessi.

Scorpione: in alcune circostanze risulterete essere piuttosto presuntuosi, farete questo effetto soprattutto a chi non vi conosce così a fondo.

Sul lavoro potreste avere un problema con un collega.

Sagittario: avrete una sensibilità particolare nei confronti della persona amata, questo vostro atteggiamento risulterà particolarmente apprezzato. Nel lavoro dimostrerete un diffuso nervosismo.

Capricorno: le discussioni e i litigi dovrebbero essere superati, cercate di passare una giornata serena in compagnia del vostro partner. L'impegno che state mettendo nel lavoro vi ricompenserà presto.

Acquario: non sarete certamente di buonumore, ci sarà qualcosa che non vi va a genio e non ne farete mistero. Sul lavoro non siate troppo pretenziosi e accontentatevi di quello che avete.

Pesci: non siate troppo pressanti nei confronti della persona amata, lasciatele i suoi spazi e non pretendete cose che non la faranno stare tranquilla. Attenzione al lavoro, evitate di stressarvi e risposate maggiormente.