La giornata di martedì 4 luglio è ormai arrivata ed è il momento di approfondire quali saranno i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro per tutti i segni, con l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata interessante grazie a diversi pianeti nel segno, periodo interessante che porta occasioni. Nel lavoro si potrà costruire un buon progetto adesso.

Toro: dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualche piccolo conflitto in questa giornata, meglio non mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro ci sono state troppe spese ultimamente per vari motivi.

Gemelli: per chi ha una storia d'amore questo è un momento importante sul piano delle emozioni, è meglio evitare le difficoltà. Nel lavoro se vi propongono qualcosa di nuovo qualche dubbio non mancherà.

Cancro: nelle relazioni con la persona amata qualche perplessità potrebbe non mancare a causa della Luna in opposizione, sarà comunque possibile fare dei progetti a lunga scadenza. A livello lavorativo è meglio non fare scelte azzardate o almeno non in questo periodo.

Leone: per i sentimenti è importante pensare bene in questo momento a come portare avanti la vostra storia, la giornata comunque porterà idee interessanti. Nel lavoro, se c'è una discussione in corso, queste potrebbe andare avanti ancora per giorni.

Evitate azzardi inutili.

Vergine: a livello sentimentale se c'è qualcosa da dire fatelo adesso, ma attenzione alle parole che usate. Nel lavoro se non vi piace come lavorano alcune persone potreste anche dare un taglio netto alle collaborazioni.

Stelle e previsioni del 4 luglio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore queste giornate sono importanti per capire da che parte sta andando il vostro cuore, questa è una settimana decisiva.

Nel lavoro - se siete in attesa di una notizia - è probabile che questa arrivi entro le prossime ore.

Scorpione: a livello amoroso non è la giornata migliore questo per cercare dei chiarimenti, attenzione a non fare troppo adesso. Nel lavoro se avrete a fare con un superiore potreste vivere qualche momento di tensione.

Sagittario: in amore se un rapporto va avanti da tempo le stelle al momento non aiuteranno a sorvolare alcune difficoltà.

Le sensazioni che provate sono comunque positive. Nel lavoro sfruttate questo periodo per rivedere alcune strategie.

Capricorno: a livello amoroso la Luna è nel segno ma comunque i momenti di nervosismo non mancheranno. Sarà importante prendere tutto con calma. Nel lavoro è un periodo interessante se cercate qualcosa di nuovo, ora potrete ottenere qualcosa in più.

Acquario: per i sentimenti ci sono alcune questioni che vorrete chiarire, sono presenti troppe incomprensioni al momento. Nel lavoro è meglio evitare i problemi, ci vorrà il massimo della cautela adesso.

Pesci: in amore è un periodo che potrebbe portare alcune tensioni, è tempo questo per riprendere quota. Nel lavoro alcune trattative importanti potranno essere favorite in questo momento.